«Манчестер Юнайтед» готов летом продать Погба за 70-80 миллионов

Следующим летом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может сменить клубную прописку.

Так, руководство английского клуба осталось недовольно поведением 25-летнего хавбека во время его конфликта с бывшим наставником команды Жозе Моуринью. Поэтому в «МЮ» будут готовы рассмотреть вариант с продажей француза через шесть месяцев за сумму в 70-80 миллионов евро.