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    «Манчестер Юнайтед» готов летом продать Погба за 70-80 миллионов

    Следующим летом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может сменить клубную прописку.

    Так, руководство английского клуба осталось недовольно поведением 25-летнего хавбека во время его конфликта с бывшим наставником команды Жозе Моуринью. Поэтому в «МЮ» будут готовы рассмотреть вариант с продажей француза через шесть месяцев за сумму в 70-80 миллионов евро.

    • Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года.
    • В текущем сезоне полузащитник отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами в 21 матче за «МЮ».

    Источник: Tuttosport

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    24.12.2018 22:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +472

      MU-fanatic 29 минут назад

      да утка ******

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5245

      mialkov 40 минут назад

      Как говорится, Погба "довыёживался"! Вот только кто-нибудь захочет купить зарвавшуюся звезду за такую сумму?

      1
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