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    В январе «Реал» может продать Иско и Наваса

    В зимнее трансферное окно «Реал» могут покинуть голкипер Кейлор Навас и полузащитник Иско.

    Оба игрока готовы рассмотреть вопрос со сменой команды из-за отсутствия стабильной игровой практики.

    Первый потерял место в стартовом составе мадридского клуба после покупки летом Тибо Куртуа, второй – после прихода аргентинского тренера Сантьяго Солари.

    • В текущем сезоне Навас сыграл за «Реал» восемь матчей и пропустил восемь мячей.
    • Иско забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 18-ти играх за клуб.

    Источник: Le 10 Sport

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