В январе «Реал» может продать Иско и Наваса

В зимнее трансферное окно «Реал» могут покинуть голкипер Кейлор Навас и полузащитник Иско.

Оба игрока готовы рассмотреть вопрос со сменой команды из-за отсутствия стабильной игровой практики.

Первый потерял место в стартовом составе мадридского клуба после покупки летом Тибо Куртуа, второй – после прихода аргентинского тренера Сантьяго Солари.