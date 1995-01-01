В январе «Реал» может продать Иско и Наваса

В зимнее трансферное окно «Реал» могут покинуть голкипер Кейлор Навас и полузащитник Иско.
Оба игрока готовы рассмотреть вопрос со сменой команды из-за отсутствия стабильной игровой практики.
Первый потерял место в стартовом составе мадридского клуба после покупки летом Тибо Куртуа, второй – после прихода аргентинского тренера Сантьяго Солари.
- В текущем сезоне Навас сыграл за «Реал» восемь матчей и пропустил восемь мячей.
- Иско забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 18-ти играх за клуб.