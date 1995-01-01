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    Бабаев: «ЦСКА не готов заплатить за Влашича больше, чем за Фернандеса или Витиньо»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клубу будет непросто выкупить права на арендованного полузащитника Николу Влашича следующим летом. По словам руководителя, армейцы вряд ли смогут позволить себе потратить на приобретение хорвата ту сумму, которую захочет получить «Эвертон».

    – Вы уже начали переговоры с «Эвертоном» по поводу Николы Влашича?

    – Общаемся неофициально. Для нас здесь крайне важна позиция самого Николы. А он недвусмысленно заявляет, что очень бы хотел остаться в ЦСКА. Несмотря на то, что, как я понимаю, на агентов уже выходили европейские клубы, готовые хоть сейчас заплатить «Эвертону» за хорвата кругленькую сумму.

    Но у нас защищенная аренда – зимой его никто не может забрать. Безусловно, будем общаться, но тут, как говорится, бизнес есть бизнес. Англичан тоже можно понять. И если им поступит хорошее предложение, то почему они должны от него отказаться ради ЦСКА? Так что история непростая… Совершенно очевидно, что ЦСКА вряд ли потянет, те суммы, которые сейчас фигурируют в прессе относительно Влашича.

    – Это 10 плюс?

    – Да даже уже больше. Если я не ошибаюсь, «Эвертон» заплатил почти 11 миллионов за трансфер Влашича из «Хайдука». Им нужно хотя бы эти деньги отбить. К тому же к Николе сейчас такое пристальное внимание. Он действительно очень здорово играет.

    – Если летом встанет вопрос о полноценном трансфере Влашича, какую максимальную сумму вы готовы за него заплатить?

    – Не думаю, что мы готовы потратить больше, чем на наши рекордные трансферы. Имею в виду Марио Фернандеса и Витиньо [10-11 миллионов евро]. И здесь дело не только в финансовом положении. Просто мы много раз говорили о том, что приобретать в российский чемпионат футболистов, которые стоят свыше 10 миллионов евро, – сверхнерентабельно. Это априори очень сложно будет потом окупить. Здесь и стоимость телевизионных прав, и уровень экономики в стране… В общем, немножко будет напоминать пир во время чумы. А выкладывать в России за игрока свыше 15 миллионов – это уже на грани безумия с точки зрения бизнес-модели и здравого смысла.

    • В этом сезоне Влашич провел за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, отметившись семью мячами и четырьмя результативными передачами.
    • Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 18 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2705

      84aivengo 7 минут назад

      надеюсь,на потенциальную замену игроков уже просматривают... но все равно влашич- вишенка на торте сегодняшнего цска. я даже не представляю его вне армейского клуба....

      0
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      Рейтинг: +40974

      Рубик Докоян 15 минут назад

      При такой игре Влашича было ясно, что на его агентов и на "Эвертон" выйдут денежные мешки. И сумма будет фигурировать от 20 лямов евро. Здесь ЦСКА не может с ними конкурировать.

      1
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      Рейтинг: +448

      belrus21 18 минут назад

      Очень разумные слова) Сколько коней не топили.... А они молодцы.... Больше бы таких руководителей в нашем футболе

      1
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      Рейтинг: +160

      maxpav 22 минуты назад

      Не впадайте в панику! Впереди еще полгода. Не возьмут этого Влашича - найдут другого влашича.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5572

      Serjoga 26 минут назад

      Эти бы слова да "Газпрому в уши"!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      FENIX-SL 34 минуты назад

      витиньо рекордно дерьмовый трансфер

      5
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