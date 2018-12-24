«Крылья Советов» планируют усилить пять-шесть позиций зимой. Покинут команду четыре-пять игроков

перебирайтесь в середняки.... раньше вы симпатично играли
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил о том, какое количество футболистов пополнят, и сколько игроков покинут команду в зимнее трансферное окно.
«Миодраг Божович просил, чтобы пять-шесть позиций были усилены. Сюда входят как аренды, так и два-три полноценных трансфера. При этом четыре-пять игроков покинут команду. Усиления будем искать как на российском рынке, так и среди легионеров», – сказал Шикунов.
- После 17-ти туров самарцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ [зона стыковых матчей], отставая от 12-й строчки на три очка.
- Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов» 5 октября. Под его руководством команда провела восемь матчей в Премьер-лиге и Кубке России, трижды победила, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.