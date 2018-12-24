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    «Крылья Советов» планируют усилить пять-шесть позиций зимой. Покинут команду четыре-пять игроков

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил о том, какое количество футболистов пополнят, и сколько игроков покинут команду в зимнее трансферное окно.

    «Миодраг Божович просил, чтобы пять-шесть позиций были усилены. Сюда входят как аренды, так и два-три полноценных трансфера. При этом четыре-пять игроков покинут команду. Усиления будем искать как на российском рынке, так и среди легионеров», – сказал Шикунов.

    • После 17-ти туров самарцы занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ [зона стыковых матчей], отставая от 12-й строчки на три очка.
    • Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов» 5 октября. Под его руководством команда провела восемь матчей в Премьер-лиге и Кубке России, трижды победила, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2705

      84aivengo 2 минуты назад

      перебирайтесь в середняки.... раньше вы симпатично играли

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      Рейтинг: +40974

      Рубик Докоян 47 минут назад

      Будем посмотреть на вашу селекционную работу. Такая же активная будет как ваши все заверения и выступления в СМИ.

      0
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