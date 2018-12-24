«Крылья Советов» планируют усилить пять-шесть позиций зимой. Покинут команду четыре-пять игроков

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил о том, какое количество футболистов пополнят, и сколько игроков покинут команду в зимнее трансферное окно.

«Миодраг Божович просил, чтобы пять-шесть позиций были усилены. Сюда входят как аренды, так и два-три полноценных трансфера. При этом четыре-пять игроков покинут команду. Усиления будем искать как на российском рынке, так и среди легионеров», – сказал Шикунов.