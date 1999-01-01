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    «Локомотив» опроверг информацию о том, что Ротенберг завершит карьеру зимой

    Пресс-служба «Локомотива» опровергла информацию о том, что защитник Борис Ротенберг завершит карьеру зимой.

    «Борис Ротенберг не заканчивает карьеру. А восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в игре за наш клуб. Реабилитация проходит успешно, и мы ждем, что Борис присоединится к команде в Катаре на первом сборе», – сообщили в пресс-службе клуба.

    • Сейчас Ротенберг восстанавливается от травмы крестообразной связки.
    • В текущем сезоне РПЛ он сыграл в одном матче.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2705

      84aivengo 1 минуту назад

      за борей другие ротенберги стоят.... тут хочешь не хочешь ,карьера продолжится...

      0
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      Рейтинг: +40974

      Рубик Докоян 1 час назад

      Действительно, чего заканчивать зимой, когда контракт до лета, а там и должность подберут...

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