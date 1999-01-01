«Локомотив» опроверг информацию о том, что Ротенберг завершит карьеру зимой

Пресс-служба «Локомотива» опровергла информацию о том, что защитник Борис Ротенберг завершит карьеру зимой.

«Борис Ротенберг не заканчивает карьеру. А восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в игре за наш клуб. Реабилитация проходит успешно, и мы ждем, что Борис присоединится к команде в Катаре на первом сборе», – сообщили в пресс-службе клуба.