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    Sport24: Ротенберг завершит карьеру и войдет в спортивный департамент «Локомотива»

    Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг перейдет на административную работу в клубе, сообщает Sport24.

    Этой зимой 32-летний россиянин завершит карьеру игрока и войдет в спортивный департамент москвичей.

    В декабре футболист порвал крестообразную связку колена и выбыл на полгода.

    • Контракт футболиста с железнодорожниками истекает в июне 2019 года.
    • В текущем сезоне Ротенберг принял участие в пяти матчах «Локомотива» во всех турнирах.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии14
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      Рейтинг: +587

      Рубинище 9 минут назад

      Для Локо-это хорошо.. Когда люди с возможностями и ресурсами управляют клубом.. Игровые качества его опустим..Может будущий Галицкий - кто знает..

      0
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      Рейтинг: +587

      Рубинище > la verdad 4 минуты назад

      тут главное- футбол любит и сынок..

      0
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      Рейтинг: +2663

      la verdad > Рубинище 4 минуты назад

      Галицкий???)))) Не смеши. Сынок дружка Пукина никогда нигде не работал и не учился. Папа его везде пропихивал! И дядя конечно

      0
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      Рейтинг: +1145

      WhiteEgon 26 минут назад

      Могли бы его сразу президентом Локо сделать ))

      3
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      Рейтинг: +952

      омск55 28 минут назад

      Ну всё Локо чемпион

      1
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      ...
      Рейтинг: +1375

      ribavadim > омск55 8 минут назад

      Может быть Греф племянников в Иртыш...? Тогда и Арайс в суперлиге себя очень скоро проявит.

      0
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      Рейтинг: +2007

      multiscan 29 минут назад

      А зачем он вообще выходил на поле целых 5 раз!?

      1
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      Рейтинг: +2663

      la verdad > multiscan 5 минут назад

      Папа выполнял капризы любимого племяша

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      Рейтинг: +4188

      derrik2000 41 минуту назад

      Что играл, что не играл - особенно ничем не запомнился. Разве только тесными родственными связями с кланом Ротенбергов.
      А это уже само по себе - заслуга перед клубом. Потому и должность получил, чтобы штаны просиживать.
      А то, ещё попросил бы дядю клубик из РФПЛ себе любимому прикупить.

      1
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      Рейтинг: +1076

      PNZ1985 42 минуты назад

      это Россия, детка))

      2
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      Рейтинг: +4802

      parevg 45 минут назад

      В принципе логично. возраст, кресты, пол года на восстановление...

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      Рейтинг: +3172

      3a zenit 48 минут назад

      знаменитый футболист,заслуженная должность...цирк

      2
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      Рейтинг: +2587

      ЮНик 50 минут назад

      Его родной дядя-миллиардер мог бы вообще купить Локомотив" вместе со стадионом любимому племяннику. Но не хочет баловать. И правильно!)

      2
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      Рейтинг: +2117

      Спартач80 51 минуту назад

      О,это же легенда Локо!Или нет?=)

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