Sport24: Ротенберг завершит карьеру и войдет в спортивный департамент «Локомотива»

Для Локо-это хорошо.. Когда люди с возможностями и ресурсами управляют клубом.. Игровые качества его опустим..Может будущий Галицкий - кто знает..
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг перейдет на административную работу в клубе, сообщает Sport24.
Этой зимой 32-летний россиянин завершит карьеру игрока и войдет в спортивный департамент москвичей.
В декабре футболист порвал крестообразную связку колена и выбыл на полгода.
- Контракт футболиста с железнодорожниками истекает в июне 2019 года.
- В текущем сезоне Ротенберг принял участие в пяти матчах «Локомотива» во всех турнирах.