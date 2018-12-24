Sport24: Ротенберг завершит карьеру и войдет в спортивный департамент «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг перейдет на административную работу в клубе, сообщает Sport24.

Этой зимой 32-летний россиянин завершит карьеру игрока и войдет в спортивный департамент москвичей.

В декабре футболист порвал крестообразную связку колена и выбыл на полгода.