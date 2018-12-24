Бенитес: «Случится чудо, если «Ньюкасл» финиширует выше зоны вылета»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился мнением о перспективах команды по итогам сезона АПЛ.

«Нужно быть реалистами и понимать, что мы будем в нижней части таблице на протяжении всего сезона. Мне это ясно. Если мы будем выше трех последних команд, то это будет чудом.

В прошлом году случилось чудо. Люди думали, что мы заняли всего десятую строчку, но будь у нас на пару побед меньше, то мы могли оказаться среди последних пяти команд, так что это было действительно чудо», – сказал Бенитес.

«Ньюкасл» занимает 15 строчку в турнирной таблице с 17 очками.