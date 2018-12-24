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    Бенитес: «Случится чудо, если «Ньюкасл» финиширует выше зоны вылета»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился мнением о перспективах команды по итогам сезона АПЛ.

    «Нужно быть реалистами и понимать, что мы будем в нижней части таблице на протяжении всего сезона. Мне это ясно. Если мы будем выше трех последних команд, то это будет чудом.

    В прошлом году случилось чудо. Люди думали, что мы заняли всего десятую строчку, но будь у нас на пару побед меньше, то мы могли оказаться среди последних пяти команд, так что это было действительно чудо», – сказал Бенитес.

    «Ньюкасл» занимает 15 строчку в турнирной таблице с 17 очками.

    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3982

      mihail200606 6 минут назад

      беня тип конечно..
      уже готовит почву..

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