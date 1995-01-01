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    Матич – об отставке Моуринью: «Не только тренер виноват в том, что результаты не очень хорошие»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич ответил на вопрос о том, должны ли игроки брать на себя ответственность за увольнение Жозе Моуринью.

    «Конечно. Я говорил после матча с «Ливерпулем», что мы должны взять на себя ответственность и показать свой максимум, чтобы играть лучше и выигрывать матчи. Это футбол. В футболе такое случается. Не только тренер виноват в том, что результаты не очень хорошие. Но это футбол, мы должны продолжать бороться за клуб.

    Я не знаю, что изменилось в матче с «Кардиффом» (5:1). Это вопрос, на который никто из нас ответить не сможет. Но мы уверены, что должны продолжать двигаться по этому же пути, бороться, и мы попытаемся делать это.

    • 18 декабря Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «МЮ».
    • Сейчас обязанности главного тренера исполняет Уле-Гуннар Сульшер.
    • «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 29 очками.

    Источник: Sky Sports

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