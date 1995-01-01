Клопп: «Ливерпулю» нужно оставаться злым и жадным»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 18 тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:0).

«Самое важное – это реакция после того, как вы выигрываете важный матч. Поэтому игра с «Вулверхэмптоном» была таким большим испытанием. До этого мы играли с «МЮ», еще раньше – с «Наполи». Мы играли на высоком уровне. А после этого была поездка в Вулверхэмптон – не только игроки, но болельщики могут немного потерять концентрацию.

Так что я был очень доволен настроем. Это то, что нам нужно – оставаться злыми, жадными, оставаться в работе. Это то, что мы должны показать с «Ньюкаслом», – сказал Клопп.