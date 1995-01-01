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    Кононов: «Зидан выиграл все титулы с «Реалом». Хотел бы добиться того же в своей карьере»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов признался, что ему импонирует бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. По словам российского специалиста, он хотел бы добиться в своей карьере тех же успехов, что и француз в мадридском клубе.

    «За то время, которое Зидан провел в «Реале», он выиграл все титулы, как в чемпионате, так и в Европе. Хотел бы в своей карьере этого добиться.

    Зидан играл в «Реале» в атакующий футбол. Понятно, что самые богатые клубы могут позволить себе дорогостоящих футболистов. Но он также давал возможность играть молодым футболистам, воспитанникам клуба.

    При этом воспитанники показывали хороший результат. Многие начинают играть в основном составе сборной Испании.

    Нравится само поведение Зидана в коллективе. Знаю, что он хорошо относится к игрокам, но у него всегда была грань, которую футболист не должен переступать. Мне это близко.

    Я всегда уважаю футболистов, но никогда не даю возможность игроку переступить ту черту, где уже работает главный тренер и его личность», – сказал Кононов.

    • Зидан возглавлял «Реал» с января 2016 по май 2018 года.
    • Под руководством французского специалиста мадридский клуб завоевал золотые медали Примеры и Суперкубок Испании, трижды победил в Лиге чемпионов и по два раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4163

      KLIM777 10 минут назад

      ахахаахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2117

      Спартач80 14 минут назад

      Во тебя растащило-то,гроза Вильяреалов и Рапидов...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3436

      piligrim1986 19 минут назад

      в реал тебя точно не возьмут)))

      1
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