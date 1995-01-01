Кононов: «Зидан выиграл все титулы с «Реалом». Хотел бы добиться того же в своей карьере»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов признался, что ему импонирует бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. По словам российского специалиста, он хотел бы добиться в своей карьере тех же успехов, что и француз в мадридском клубе.

«За то время, которое Зидан провел в «Реале», он выиграл все титулы, как в чемпионате, так и в Европе. Хотел бы в своей карьере этого добиться.

Зидан играл в «Реале» в атакующий футбол. Понятно, что самые богатые клубы могут позволить себе дорогостоящих футболистов. Но он также давал возможность играть молодым футболистам, воспитанникам клуба.

При этом воспитанники показывали хороший результат. Многие начинают играть в основном составе сборной Испании.

Нравится само поведение Зидана в коллективе. Знаю, что он хорошо относится к игрокам, но у него всегда была грань, которую футболист не должен переступать. Мне это близко.

Я всегда уважаю футболистов, но никогда не даю возможность игроку переступить ту черту, где уже работает главный тренер и его личность», – сказал Кононов.