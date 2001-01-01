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    Спортивный директор «Ювентуса»: «Подписать Роналду было легко»

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал, что было довольно легко осуществить трансфер нападающего Криштиану Роналду из «Реала» летом этого года.

    «Трансфер Криштиану был довольно простым, потому что в голове у него уже были мысли о переходе в «Ювентус».

    Не было никакой реальной необходимости убеждать его. Я думаю, в районе 25 мая, после финала Лиги чемпионов он все решил и сказал: «Если есть «Ювентус», то я хочу только в «Ювентус», – сказал Паратичи.

    • «Ювентус» заплатил «Реалу» за трансфер португальца 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Роналду провел за туринцев 22 встречи во всех турнирах, записав на свой счет 12 голов и семь результативных передач.

    Источник: Football Italia

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