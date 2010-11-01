Суарес: «Меня беспокоит то, каким образом я ушел из «Аякса» в «Ливерпуль»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что его все еще переживает по поводу своего ухода из «Аякса».

Уругваец перешел в «Ливерпуль» в январе 2011 года за 26,5 миллиона евро. Несмотря на потерю ведущего футболиста, амстердамский клуб выиграл чемпионский титул в сезоне-2010/11.

«Когда я уходил, мы отстали на девять очков. Не могу сказать, что «Аякс» стал чемпионом в том году благодаря мне.

И одно меня все еще беспокоит: то, каким образом я ушел. Я отправился в «Ливерпуль» в тот момент, когда меня дисквалифицировали из-за того, что я укусил Отмана Баккала.

Мне действительно не стоило так уходить из клуба», – цитирует Суареса Tribalfootball со ссылкой на Ajax Life.