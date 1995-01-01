Быстров: «Ничего хорошего «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказал мнение, что скандалы вокруг команды не позволят ей бороться за чемпионство.

После 17-ти туров москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

– Какой вам видится весенняя стадия чемпионата России?

– Я думаю, она будет очень интересной. Многие команды на ходу, большинство подтянуло в состав голодную до побед молодежь. Видно, что у ребят горят глаза. Да, пока не все получается, но пример ЦСКА показателен. Победа в Мадриде о многом говорит. Второй, третий, десятый состав? Ерунда! «Реал» есть «Реал», тем более что у них тоже играли молодые одаренные воспитанники, которые в скором времени встанут вровень со звездами.

– «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» – именно эти клубы разыграют между собой медали?

– Любая команда из первой пятерки может рассчитывать на золото, если пройдет вторую часть дистанции без потерь.

– Даже «Спартак»?

– С одной стороны, почему нет? С другой – «Спартаку» придется тяжелее остальных, поскольку все эти скандалы, интриги, расследования не идут на пользу, мешают работе нового главного тренера. Видно, что он в этой сложной ситуации паникует, пытаясь быть и на стороне футболистов, и на стороне болельщиков. Считаю, ничего хорошего от этого «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки.