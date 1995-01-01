Быстров: «Ничего хорошего «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки»

К сожалению думаю так же.
Нам бы за еврокубки зацепиться было бы здорово.
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказал мнение, что скандалы вокруг команды не позволят ей бороться за чемпионство.
После 17-ти туров москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
– Какой вам видится весенняя стадия чемпионата России?
– Я думаю, она будет очень интересной. Многие команды на ходу, большинство подтянуло в состав голодную до побед молодежь. Видно, что у ребят горят глаза. Да, пока не все получается, но пример ЦСКА показателен. Победа в Мадриде о многом говорит. Второй, третий, десятый состав? Ерунда! «Реал» есть «Реал», тем более что у них тоже играли молодые одаренные воспитанники, которые в скором времени встанут вровень со звездами.
– «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» – именно эти клубы разыграют между собой медали?
– Любая команда из первой пятерки может рассчитывать на золото, если пройдет вторую часть дистанции без потерь.
– Даже «Спартак»?
– С одной стороны, почему нет? С другой – «Спартаку» придется тяжелее остальных, поскольку все эти скандалы, интриги, расследования не идут на пользу, мешают работе нового главного тренера. Видно, что он в этой сложной ситуации паникует, пытаясь быть и на стороне футболистов, и на стороне болельщиков. Считаю, ничего хорошего от этого «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки.