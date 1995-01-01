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    Быстров: «Ничего хорошего «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказал мнение, что скандалы вокруг команды не позволят ей бороться за чемпионство.

    После 17-ти туров москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

    – Какой вам видится весенняя стадия чемпионата России?

    – Я думаю, она будет очень интересной. Многие команды на ходу, большинство подтянуло в состав голодную до побед молодежь. Видно, что у ребят горят глаза. Да, пока не все получается, но пример ЦСКА показателен. Победа в Мадриде о многом говорит. Второй, третий, десятый состав? Ерунда! «Реал» есть «Реал», тем более что у них тоже играли молодые одаренные воспитанники, которые в скором времени встанут вровень со звездами.

    – «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» – именно эти клубы разыграют между собой медали?

    – Любая команда из первой пятерки может рассчитывать на золото, если пройдет вторую часть дистанции без потерь.

    – Даже «Спартак»?

    – С одной стороны, почему нет? С другой – «Спартаку» придется тяжелее остальных, поскольку все эти скандалы, интриги, расследования не идут на пользу, мешают работе нового главного тренера. Видно, что он в этой сложной ситуации паникует, пытаясь быть и на стороне футболистов, и на стороне болельщиков. Считаю, ничего хорошего от этого «Спартаку» не светит, он отвалится от чемпионской гонки.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1433

      vka1970 12 минут назад

      К сожалению думаю так же.
      Нам бы за еврокубки зацепиться было бы здорово.

      0
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      Рейтинг: +472

      Igor Belousov 23 минуты назад

      вовчик ты не прав

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8623

      Garrincha58 25 минут назад

      отвалится первый Зенит и Семаку ничего не светит в этой команде

      0
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      Рейтинг: +286

      LAY394 36 минут назад

      черт *** бегал ромбик целовал шлюха

      -1
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      Рейтинг: +2069

      Добрый Бобер 38 минут назад

      Да ладно!

      0
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      Рейтинг: +27746

      Полная Канистра 55 минут назад

      у самого уже ноги отвалились ни хера не играешь уже Скоро и голова отвалится балабол

      3
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      Рейтинг: +4182

      derrik2000 > Полная Канистра 48 минут назад

      "Скоро и голова отвалится балабол".

      Он ХТО?
      Спортсмен.
      Голова ему не для того, чтобы думать: Быстров ею ест.
      А пока он ест, его голове ничего не угрожает.

      2
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      Рейтинг: +997

      VGreen > Полная Канистра 34 минуты назад

      Обожаю такие статьи - чтобы посмотреть, как спартачей будет бомбить в комментариях, вне зависимости от того, по делу человек сказал или нет- спартачам лишь бы бомбануть, оскорбить, "защищая" свой клуб)))

      Тут вроде Быстров всё по делу сказал, никак спартак не оскорбил, а лишь выразил свое мнение, что атмосфера в клубе помешает ей в борьбе за чемпионство...но нет, всё равно "балабол" и "ноги отвалятся"))

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      Рейтинг: +27746

      Полная Канистра > VGreen 24 минуты назад

      сопливый ты ещё сути не знаешь кто он есть и был. А мнений тут от всяких таких бывших только и подогревают атмосферу!!!! усёк

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      Рейтинг: +997

      VGreen > Полная Канистра 34 секунды назад

      ахах, называть человека под 30 "сопливым"..))

      если по сути, так вот в чем причина - ваша "любовь" к Быстрову не дает просто так читать его интервью и пройти мимо без оскорблений, независимо от сути интервью) теперь усёк))

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