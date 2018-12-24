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    • Назаров – о Каррере: «Фанаты считают, что пришел мессия и принес им чемпионство»

    Назаров – о Каррере: «Фанаты считают, что пришел мессия и принес им чемпионство»

    Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров считает, что заслуги Массимо Карреры в чемпионском сезоне переоценены болельщиками.

    «Приходит Каррера, и они (болельщики) слово «Массимо» перевоплощают себе в «мессия». Им кажется, что пришел мессия и принес им чемпионство. Конечно, они его любят, думают, не разбираясь в футболе, что это он сделал, что это полностью его заслуга. А то, что потом он провалил чемпионат, Кубок, Лигу чемпионов, и не просто, а с позором, потом – Лигу Европы. Просто от незнания своего ремесла. Вот как в августе 2017-го можно было отдать чемпионство «Локомотиву», ведя 2:0 и проиграв? Просто потому, что не умеешь играть в меньшинстве. Удалили Самедова, 15 минут на перерыв. «Ребята, играем в меньшинстве, как мы договаривались. У нас есть план Б». Не было этого плана! Вышли и пропустили четыре. 3:4! Если в той таблице отнять три очка у «Локомотива» и прибавить их «Спартаку», мы опять были бы чемпионами. Простая арифметика.

    Дальше мы играем против «Марибора», как против «Ливерпуля», два раза получаем несчастные 1:1. А потом против «Ливерпуля», как против «Марибора» – в открытую, с шашкой наголо – получаем 0:7 и не просто вылетаем из Лиги чемпионов, а с позором.

    Кто автор этого позора? Какой-нибудь Глушаков? Назаров? ОПГ «Ромашка»? – заявил Назаров.

    • Каррера вместе со «Спартаком» выиграл чемпионат России в сезоне-16/17.
    • В октября 2018 года руководство клуба уволило итальянского тренера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.12.2018 11:19
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 24 декабря 2018, 22:06

      Ну, вот. А я уже и забыл, что есть в этой реальности эта кухарка...)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 декабря 2018, 18:47

      Этот знаток футбола считает матч 7-го(!) тура решающим в борьбе за чемпионство? Really?

      2
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Diesel133 24 декабря 2018, 22:08

      Сейчас все Назаровцы начнут говорить, что Локомотив взял чемпионство лишь из-за того, что Каррера проиграл Локомотиву в 7-ом туре ведя в счёте.)))

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 24 декабря 2018, 17:45

      Карреры уже нет а он продолжает исходить желчью. Человек не знающий чести и совести.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 декабря 2018, 16:13

      Не люблю я Назарова, однако он вроде прав в своих рассуждениях.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 декабря 2018, 16:10

      Скоро за-па-дло будет болеть за "Спартак" с такими болельщиками -экспертами как Назаров и а ля с ним...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5280

      Каратель 24 декабря 2018, 15:27

      Кухарка опять налакалась,знаток футбола пля,пил бы и не вылазил со своими "умными" высказываниями или белочка пришла,вот и понесло бухую кухарку

      4
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 24 декабря 2018, 14:17

      И зачем мы здесь выражаем свои мысли о футболе и играх команд. Ведь по словам Великого Повара, мы не разбираемся в футболе?!
      Давайте следовать его логике. Он не считает, что чемпионство выиграл Каррера. Хорошо, пусть так и будет - выиграла команда. Но вот почему в играх с Локо и Ливерпулем, по словам "великого гуру", виноват Каррела. Думаю, для приведения к равновесию его мыслей, ему надо бутылочку усугубить и трезво все обдумать, зачем он дает такие интервью???
      Думаю руководство клуба, в лице Назарова и иже с ним, в перерыве чемпионата, будут проводить политику обеления восьмеркина и своих действий, в отношении Карреры. Достали уже.....

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 24 декабря 2018, 13:23

      Назаров говнюк

      3
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 декабря 2018, 13:21

      Чемпионство выиграл не Каррера, а не тот же Глушаков, а судьи!
      Каррера и Глушаков просто на поле стояли и смотрели как судьи выполняли ЗА НИХ всю черновую скандальную работу.
      Это не заслуга Карреры, и не багаж Аленичева, что "Спартак", всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место в сезоне 2016/17!
      Это заслуга Мутко, Федуна, административного ресурса РФС, судейского ресурса Будогосского, Егорова и скандальной работы наших судей.
      Всю черновую работу для Спартаке в том скандальном сезоне 2016/17 сделали Будогосский и судьи.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО и безсовестно, свистели в пользу Спартака!!!
      Суперкубок Спартак украл у Локомотива, благодаря скандальному судейству Безбородова.
      Это не заслуга Карреры, а судьи Безбородова, не забесплатно, разумеется.
      Если бы тогда стояла система видеопомощника арбитра (VAR) в нашем чемпионате, то Спартак не стал бы первым и не выиграл бы Суперкубок России.
      В сезоне 2016/17 лучшим игроком РФПЛ был Промес, но за счёт фальсификаций и манипуляций Федуна и К, - назначили Глушакова.
      Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Посмотрите как сейчас играет Спартак без былой ТОТАЛЬНОЙ судейской поддержки.
      Она есть, но не в тех масштабах, что была прежде, когда судьи ВЫТАЩИЛИ Спартак на первое место и вручили им медали СКАНДАЛЬНЫХ чемпионов, согласно ЦЕНЫ вопроса!!!
      Спартак СДУЛСЯ!!!
      Скандалы до основания сотрясают Спартак, а главный виновник этого безобразия Глушаков, всем апплодирует и ухмыляется.
      ***
      Вся "заслуга" Карреры и Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с арбитрами!!!
      С одной стороны, перед судьями была поставлена ЗАДАЧА, не за бесплатно, разумеется, - отбирать, всеми НЕПРАВДАМИ и скандалами, очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова, Урала, Локомотива, и других.
      С другой стороны - всячески помогать Спартаку отбирать очки скандальными путями у других команд, чтобы ВЫТАЩИТЬ Спартак на первое место в чемпионате и помочь Спартаку оторваться от преследователей - Зенита, ЦСКА, Ростова!!!
      ***
      Именно благодаря скандальному судейству имени Мутко, Федуна, Будогосского, Бутенко, Баскакова, Чеботарёва, Егорова, Безбородова, Николаева, Мешкова, Еськова, Сельдякова и др., - Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
      С этой финансовой задачей Федуна, Будогосский и наши судьи справились на ОТЛИЧНО, согласно ЦЕНЫ вопроса.
      Федун УКРЕПИЛ судейскую административную позицию РФС и вот вам РЕЗУЛЬТАТ - Спартак, наши "ЧЕСТНЫЕ" судьи, вытащили на первое место в чемпионате.
      В первом круге прошедшего сезона 2016/17 - 11 очков арбитры отобрали у соперников и подарили их Спартаку, а во втором ещё девять СКАНДАЛЬНО отобрали!!!
      Если бы судейство тогда было честным, то Спартак, в сезоне 2016/17, занял только 4-е место в чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 > amazonaws 24 декабря 2018, 13:24

      Забыл свой опус ЭФФЕКТНО закончить словами "У-Р-Р-Р-Р-А-А-А-А-А!"
      ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 декабря 2018, 13:14

      пришел назарман и засрал всем мозг своим нытьем и блудословными стишками

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