Назаров – о Каррере: «Фанаты считают, что пришел мессия и принес им чемпионство»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров считает, что заслуги Массимо Карреры в чемпионском сезоне переоценены болельщиками.

«Приходит Каррера, и они (болельщики) слово «Массимо» перевоплощают себе в «мессия». Им кажется, что пришел мессия и принес им чемпионство. Конечно, они его любят, думают, не разбираясь в футболе, что это он сделал, что это полностью его заслуга. А то, что потом он провалил чемпионат, Кубок, Лигу чемпионов, и не просто, а с позором, потом – Лигу Европы. Просто от незнания своего ремесла. Вот как в августе 2017-го можно было отдать чемпионство «Локомотиву», ведя 2:0 и проиграв? Просто потому, что не умеешь играть в меньшинстве. Удалили Самедова, 15 минут на перерыв. «Ребята, играем в меньшинстве, как мы договаривались. У нас есть план Б». Не было этого плана! Вышли и пропустили четыре. 3:4! Если в той таблице отнять три очка у «Локомотива» и прибавить их «Спартаку», мы опять были бы чемпионами. Простая арифметика.

Дальше мы играем против «Марибора», как против «Ливерпуля», два раза получаем несчастные 1:1. А потом против «Ливерпуля», как против «Марибора» – в открытую, с шашкой наголо – получаем 0:7 и не просто вылетаем из Лиги чемпионов, а с позором.

Кто автор этого позора? Какой-нибудь Глушаков? Назаров? ОПГ «Ромашка»? – заявил Назаров.