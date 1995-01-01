Парфенов: «Готов ли возглавить «Спартак»? Я хочу двигаться шаг за шагом»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак» в качестве тренера. На данный момент красно-белых возглавляет Олег Кононов.

«Любой футболист, поигравший в «Спартаке», мечтает его возглавить? Я хочу двигаться шаг за шагом. Само по себе слово «мечта» – хорошее, но есть цели. Их не обязательно озвучивать. Успех любит тишину. Можно везде трубить, что хочешь, и лежать, мечтая «Барселону» возглавить. Так всю жизнь и пролежишь.

Что касается того, не обидно ли, что вокруг столько спартаковцев, а клуб принял Олег Кононов, то вообще не обидно, честно. Так занят был своей командой, что на другие даже не обращал внимания. Все равно кого-то назначили бы. Кононов так Кононов», — сказал Парфенов.