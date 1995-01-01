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    Парфенов: «Готов ли возглавить «Спартак»? Я хочу двигаться шаг за шагом»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился мнением о возможном возвращении в «Спартак» в качестве тренера. На данный момент красно-белых возглавляет Олег Кононов.

    «Любой футболист, поигравший в «Спартаке», мечтает его возглавить? Я хочу двигаться шаг за шагом. Само по себе слово «мечта» – хорошее, но есть цели. Их не обязательно озвучивать. Успех любит тишину. Можно везде трубить, что хочешь, и лежать, мечтая «Барселону» возглавить. Так всю жизнь и пролежишь.

    Что касается того, не обидно ли, что вокруг столько спартаковцев, а клуб принял Олег Кононов, то вообще не обидно, честно. Так занят был своей командой, что на другие даже не обращал внимания. Все равно кого-то назначили бы. Кононов так Кононов», — сказал Парфенов.

    • Парфенов играл за «Спартак» с 1998 по 2005 год.
    • На данный момент команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +40692

      Рубик Докоян 12 минут назад

      А , если есть возможность прыгнуть, то чего не сигануть ?...

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