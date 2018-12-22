Гари Невилл: «Если «Ливерпуль» станет чемпионом, мне придется уехать в Папуа-Новую Гвинею»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал тот факт, что «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

«Я действительно боюсь, что в этом сезоне «Ливерпуль» может стать чемпионом.

Тогда, возможно, мне придется переехать в Папуа-Новую Гвинею или еще куда-нибудь подальше», – сказал Невилл.