Гари Невилл: «Если «Ливерпуль» станет чемпионом, мне придется уехать в Папуа-Новую Гвинею»

С такой игрой Ливер однозначно станет, если вторую часть не провалит..... Удачи Ливеру и Клоппу!
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал тот факт, что «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
«Я действительно боюсь, что в этом сезоне «Ливерпуль» может стать чемпионом.
Тогда, возможно, мне придется переехать в Папуа-Новую Гвинею или еще куда-нибудь подальше», – сказал Невилл.
- «МЮ» и «Ливерпуль» – давние принципиальные соперники.
- Мерсисайдцы опережают «Манчестер Сити» после 18-ти туров на четыре очка.
- Лидер АПЛ перед Рождеством в восьми из девяти последних сезонов становился чемпионом.