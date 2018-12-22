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    Гари Невилл: «Если «Ливерпуль» станет чемпионом, мне придется уехать в Папуа-Новую Гвинею»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал тот факт, что «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.

    «Я действительно боюсь, что в этом сезоне «Ливерпуль» может стать чемпионом.

    Тогда, возможно, мне придется переехать в Папуа-Новую Гвинею или еще куда-нибудь подальше», – сказал Невилл.

    • «МЮ» и «Ливерпуль» – давние принципиальные соперники.
    • Мерсисайдцы опережают «Манчестер Сити» после 18-ти туров на четыре очка.
    • Лидер АПЛ перед Рождеством в восьми из девяти последних сезонов становился чемпионом.

    Источник: Hitc

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    Сегодня, 10:02
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +3026

      Сварожич 3 минуты назад

      С такой игрой Ливер однозначно станет, если вторую часть не провалит..... Удачи Ливеру и Клоппу!

      1
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      Рейтинг: +625

      КЭТиК 35 минут назад

      Еще играть, играть и играть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40692

      Рубик Докоян 35 минут назад

      Походу надо уже валить сейчас, если такой скепсис в отношении игры "Ливера". И может не только в Папуа-Новую Гвинею, но и из футбола тоже...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1002

      TOMSON > Рубик Докоян 30 минут назад

      С юмором туго?

      0
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      Рейтинг: +40692

      Рубик Докоян > TOMSON 16 минут назад

      С английским да...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3966

      mihail200606 41 минуту назад

      Ну вали..

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