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    «МЮ» и «Бавария» интересуются Николя Пепе. «Лилль» готов продать форварда за 80 миллионов

    Нападающий «Лилля» Николя Пепе в ближайшее время может сменить клубную прописку.

    В услугах 23-летнего ивуарийца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

    Французский клуб готов отпустить игрока за 80 миллионов евро.

    • В этом сезоне Пепе забил 12 голов (шесть – с пенальти) и сделал восемь результативных передач в 19 матчах чемпионата Франции.
    • Контракт форварда с «Лиллем» рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 40 миллионов.

    Источник: Telefoot

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    Сегодня, 09:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +40692

      Рубик Докоян 1 час назад

      Так скоро и за юниоров уже пойдёт ценник от 50 лямов, если не начать наводить порядок на трансферах с ценами на игроков и их зарплатами.

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