«МЮ» и «Бавария» интересуются Николя Пепе. «Лилль» готов продать форварда за 80 миллионов

Так скоро и за юниоров уже пойдёт ценник от 50 лямов, если не начать наводить порядок на трансферах с ценами на игроков и их зарплатами.
Нападающий «Лилля» Николя Пепе в ближайшее время может сменить клубную прописку.
В услугах 23-летнего ивуарийца заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
Французский клуб готов отпустить игрока за 80 миллионов евро.
- В этом сезоне Пепе забил 12 голов (шесть – с пенальти) и сделал восемь результативных передач в 19 матчах чемпионата Франции.
- Контракт форварда с «Лиллем» рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 40 миллионов.