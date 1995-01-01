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    Назаров: «99 процентов не знают, что такое ОПГ «Ромашка»

    Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров отреагировал на критику болельщиков в адрес Дениса Глушакова. Фанаты красно-белых считают, что капитан красно-белых причастен к увольнению главного тренера Массимо Карреры.

    – Часть болельщиков считает Карреру жертвой заговора во главе с Глушаковым.

    – Еще пишут – Назаров. Всех врагов они перечислили – Глушаков, Назаров, Измайлов, Родионов, Федун…

    – Ребров еще, ОПГ «Ромашка».

    – 99 процентов из пишущих не знают, что такое ОПГ «Ромашка». Они не представляют, откуда это взялось.

    Что такое спартаковская «ОПГ «Ромашка»? Пора разобраться

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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