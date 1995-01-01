Назаров: «99 процентов не знают, что такое ОПГ «Ромашка»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров отреагировал на критику болельщиков в адрес Дениса Глушакова. Фанаты красно-белых считают, что капитан красно-белых причастен к увольнению главного тренера Массимо Карреры.

– Часть болельщиков считает Карреру жертвой заговора во главе с Глушаковым.

– Еще пишут – Назаров. Всех врагов они перечислили – Глушаков, Назаров, Измайлов, Родионов, Федун…

– Ребров еще, ОПГ «Ромашка».

– 99 процентов из пишущих не знают, что такое ОПГ «Ромашка». Они не представляют, откуда это взялось.

Что такое спартаковская «ОПГ «Ромашка»? Пора разобраться