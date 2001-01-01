Кулибали продлил контракт с «Наполи» и стал самым высокооплачиваемым игроком команды

Защитник Калиду Кулибали подписал новый контракт с «Наполи». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в ближайшее время о продлении соглашения объявят официально.

Заработная плата Кулибали по новому контракту увеличилась до 6 миллионов евро в год. Сенегалец стал самым высокооплачиваемым игроком неаполитанского клуба.