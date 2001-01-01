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    Кулибали продлил контракт с «Наполи» и стал самым высокооплачиваемым игроком команды

    Защитник Калиду Кулибали подписал новый контракт с «Наполи». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

    По информации источника, в ближайшее время о продлении соглашения объявят официально.

    Заработная плата Кулибали по новому контракту увеличилась до 6 миллионов евро в год. Сенегалец стал самым высокооплачиваемым игроком неаполитанского клуба.

    • В услугах Кулибали заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Наполи» просит за игрока больше 100 миллионов.
    • В этом сезоне защитник провел 17 матчей в Серии А, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Источник: Tuttomercatoweb

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