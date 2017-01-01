Кержаков – работе в юношеской сборной: «Хочу, чтобы ребят не смущала моя фамилия и мои бывшие заслуги»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от работы на посту старшего тренера юношеской сборной России (U-17).

– В этом году мы провели на сборах всего 23 дня. Было не так много времени для тренировок, для того, чтобы на них постараться донести ребятам ту модель, структуру игры, которую хотелось бы видеть в их исполнении. Надеюсь, что в 2019-м этого времени будет намного больше. Если говорить о положительных моментах, то я очень рад, что в этом году мы играли против очень сильных соперников. Это очень здорово! Не было ни одной команды, игры с которой нам давались бы очень легко. Мы получили колоссальный опыт, очень полезную информацию и пищу для размышлений. Понимаем, в чем нам нужно прибавить и куда нужно стремиться.

– Как оцениваете это поколение футболистов?

– Это такой возраст, когда ребята продолжают расти. И самое главное, чтобы у них была игровая практика. Мне бы очень хотелось, чтобы все игроки, которые вызывались в сборную или были кандидатами на попадание в команду, получали бы ее намного больше. Конкуренция в сборной была. Кого-то мы вызывали постоянно, кого-то – на отдельные сборы. Думаю, в следующем году ребята будут еще сильнее. Они будут прибавлять, играть за свои клубы и доказывать, что готовы быть в сборной, выполнять те требования, которые мы предлагаем, и реализовывать те задачи, которые перед ними ставит тренерский штаб и весь РФС.

– Вы недавно завершили игровую карьеру, за время которой добились многих высот. Насколько помогает этот опыт при работе с юношеской сборной?

– Конечно, это очень помогает. Но тренер юношей – это очень специфическая работа. И, наверное, ребята где-то даже побаиваются моего авторитета, хотя на самом деле я не диктатор, поэтому мне бы хотелось, чтобы их не смущала моя фамилия и мои бывшие заслуги. Это все осталось в прошлом. У меня сейчас новый этап, в котором я на данный момент не добился ничего. И я также сейчас делаю первые шаги, также могу ошибаться, к сожалению. Но я также надеюсь на помощь ребят, как они, в свою очередь, надеются на мою. Для меня очень важно, чтобы над игроками не довлел груз моего прошлого. Я им пытаюсь донести, что прошлое – это прошлое, закрытая страница. Теперь я работаю в новом качестве.