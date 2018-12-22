Люка Эрнандес согласовал контракт с «Баварией». Он будет получать 8,5 миллиона в год

Лучше уж вингеров взяли бы
Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес близок к переходу в «Баварию».
Как утверждает El Pais, француз согласовал условия личного контракта с мюнхенцами.
Футболист подпишет соглашение на четыре года с заработной платой 8,5 миллиона евро за сезон.
- Ранее сообщалось, что «Бавария» купит 22-летнего игрока за 80 миллионов евро.
- Эрнандес – чемпион мира в составе сборной Франции на ЧМ-2018.
- В этом сезоне футболист провел десять матчей в Примере, но не сумел отметиться результативными действиями.