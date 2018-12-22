Люка Эрнандес согласовал контракт с «Баварией». Он будет получать 8,5 миллиона в год

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес близок к переходу в «Баварию».

Как утверждает El Pais, француз согласовал условия личного контракта с мюнхенцами.

Футболист подпишет соглашение на четыре года с заработной платой 8,5 миллиона евро за сезон.