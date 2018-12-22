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    Люка Эрнандес согласовал контракт с «Баварией». Он будет получать 8,5 миллиона в год

    Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес близок к переходу в «Баварию».

    Как утверждает El Pais, француз согласовал условия личного контракта с мюнхенцами.

    Футболист подпишет соглашение на четыре года с заработной платой 8,5 миллиона евро за сезон.

    • Ранее сообщалось, что «Бавария» купит 22-летнего игрока за 80 миллионов евро.
    • Эрнандес – чемпион мира в составе сборной Франции на ЧМ-2018.
    • В этом сезоне футболист провел десять матчей в Примере, но не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: El Pais

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