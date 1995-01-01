Покеттино: «Победить в АПЛ сложно, но мы попытаемся»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

«Победить в АПЛ так сложно, но мы попытаемся. Мы в гонке, но «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» тоже. Я думаю, что мы все еще далеки от того, чтобы называть себя реальными претендентами на титул.

Футбол – это про стабильность. Если мы сможем быть стабильными и играть, как сегодня, тогда да, я думаю, что мы можем быть реальными претендентами. Но предстоит еще долгий путь», – сказал Покеттино.

Лидеры АПЛ: