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    Покеттино: «Победить в АПЛ сложно, но мы попытаемся»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

    «Победить в АПЛ так сложно, но мы попытаемся. Мы в гонке, но «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» тоже. Я думаю, что мы все еще далеки от того, чтобы называть себя реальными претендентами на титул.

    Футбол – это про стабильность. Если мы сможем быть стабильными и играть, как сегодня, тогда да, я думаю, что мы можем быть реальными претендентами. Но предстоит еще долгий путь», – сказал Покеттино.

    Лидеры АПЛ:

    • «Ливерпуль» (48 очков)
    • «Манчестер Сити» (44)
    • «Тоттенхэм» (42)
    • «Челси» (37)
    • «Арсенал» (37)
    • «Манчестер Юнайтед» (29)

    Источник: BBC

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