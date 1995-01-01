Покеттино: «Победить в АПЛ сложно, но мы попытаемся»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.
«Победить в АПЛ так сложно, но мы попытаемся. Мы в гонке, но «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» тоже. Я думаю, что мы все еще далеки от того, чтобы называть себя реальными претендентами на титул.
Футбол – это про стабильность. Если мы сможем быть стабильными и играть, как сегодня, тогда да, я думаю, что мы можем быть реальными претендентами. Но предстоит еще долгий путь», – сказал Покеттино.
Лидеры АПЛ:
- «Ливерпуль» (48 очков)
- «Манчестер Сити» (44)
- «Тоттенхэм» (42)
- «Челси» (37)
- «Арсенал» (37)
- «Манчестер Юнайтед» (29)