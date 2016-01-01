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    Руни: «Игроки «МЮ» были недовольны контактом с Моуринью»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера.

    «Когда вы оставляете игрока вне состава, порой он чувствует себя свободнее, если тренер говорит, что не включил его в состав по этой причине или по той причине. Игроки не слышали этого.

    Я думаю, что это правильно, когда футболист знает, почему не играет. При Жозе все дело было в контакте с игроками. Я знаю, что игроки были недовольны им [контактом]», – сказал Руни.

    • Жозе Моуринью ушел в отставку 18 декабря
    • Сейчас обязанности главного тренера исполняет Уле-Гуннар Сульшер
    • «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 29 очками.

    Источник: Bleacher Report

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