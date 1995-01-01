Гендиректор «Чертаново»: «Выиграть чемпионат России можно и без легионеров»

Николай Лапин, генеральный директор «Чертаново», поделился мнением о легионерах в российском футболе.

«У нас в России есть футболисты, которые сильнее легионеров, однако играют иностранцы… Для национальной сборной, а именно о ней я и думаю, было бы лучше, если бы на поле в составах клубов РПЛ играло больше российских футболистов. Выиграть чемпионат России и попасть в еврокубки можно и без легионеров. Если бы был запрет на использование бюджетных денег на легионеров, то в командах появилось бы больше условных Ивановых, Петровых, Сидоровых. Именно они и должны играть в еврокубках против сильных соперников, а не восемь легионеров в составе.

Футбол – вещь специфическая. Одному человеку один футболист нравится, другому – другой. Одному – Месси, а другому – Роналду. Когда мы заявлялись в ПФЛ, нам говорили: «Ребят, да вам нужны ветераны! Надо кого-то опытных пригласить». Тогда мы говорили: «Да нет, зачем, у нас свои ребята есть». Когда вышли в ФНЛ, говорили: «Да как вы со своими воспитанниками будете играть? Да вон, там есть аргентинец и уругваец, давайте их возьмем». А мы опять говорим, что у нас свои ребята есть.



Я могу сказать то же самое про РПЛ. Если когда-нибудь чудо произойдет и нам удастся туда выйти, со всеми командами, где есть аргентинцы и уругвайцы, мы будем играть на равных и всем все докажем. Ладно, пока выйти туда нереально, но пофантазировать-то мы можем», – сказал Лапин.