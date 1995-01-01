Не шёл бы ты в футболисты ,Васссс..ин ((
Защитник ЦСКА Виктор Васин дал интервью клубной пресс-службе, сейчас игрок восстанавливается от травмы крестообразной связки. «Бомбардир» выделил из интервью самое интересное:
О первой зарплате
Первая зарплата была 300 долларов. Что я мог с ними сделать? Купить что-то в продуктовом магазине.
О лучшем матче, в котором играл
Лучший матч… любой успешный, важный матч какой-нибудь. Либо дерби в клубе, либо какой-нибудь большой матч за сборную. Трудно что-то выделить. Когда ЦСКА прошел в плей-офф Лиги чемпионов, может, выделю.
О топ-11
«Барселона» при Гвардиоле.
О кумире детства
Зидан.
О позиции Гинера (если бы он играл в футбол)
Свободный художник. Типа Месси.
О том, кем бы хотел стать (если бы не был футболистом)
У меня в детстве все было, как говорят, ва-банк. Все на футбол. Трудно даже представить, кем бы я мог стать.
О главном в футболе
Баланс. Как говорил один тренер, лучше 11 средних организованных футболистов, чем 11 суперфутболистов неорганизованных. Мне кажется, лучше, если будет баланс.
О том, чему хочет научиться
Хочется получить бизнес-образование, чтобы после футбола чем-то заниматься. Учиться много чему хочется – организовывать, руководить. Большими компаниями в том числе.
О том, кем хотел бы стать в будущем (тренером или функционером)
Функционером. Пока вообще не вижу себя в роли тренера. Сейчас такой период, что интересно все, что связано с бизнесом.