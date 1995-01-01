Защитник ЦСКА Виктор Васин дал интервью клубной пресс-службе, сейчас игрок восстанавливается от травмы крестообразной связки. «Бомбардир» выделил из интервью самое интересное:

О первой зарплате

Первая зарплата была 300 долларов. Что я мог с ними сделать? Купить что-то в продуктовом магазине.

О лучшем матче, в котором играл

Лучший матч… любой успешный, важный матч какой-нибудь. Либо дерби в клубе, либо какой-нибудь большой матч за сборную. Трудно что-то выделить. Когда ЦСКА прошел в плей-офф Лиги чемпионов, может, выделю.

О топ-11

«Барселона» при Гвардиоле.

О кумире детства

Зидан.

О позиции Гинера (если бы он играл в футбол)

Свободный художник. Типа Месси.

О том, кем бы хотел стать (если бы не был футболистом)

У меня в детстве все было, как говорят, ва-банк. Все на футбол. Трудно даже представить, кем бы я мог стать.

О главном в футболе

Баланс. Как говорил один тренер, лучше 11 средних организованных футболистов, чем 11 суперфутболистов неорганизованных. Мне кажется, лучше, если будет баланс.

О том, чему хочет научиться

Хочется получить бизнес-образование, чтобы после футбола чем-то заниматься. Учиться много чему хочется – организовывать, руководить. Большими компаниями в том числе.

О том, кем хотел бы стать в будущем (тренером или функционером)

Функционером. Пока вообще не вижу себя в роли тренера. Сейчас такой период, что интересно все, что связано с бизнесом.