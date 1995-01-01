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    Васин – о первой зарплате, Гинере, бизнесе и своих планах

    Защитник ЦСКА Виктор Васин дал интервью клубной пресс-службе, сейчас игрок восстанавливается от травмы крестообразной связки. «Бомбардир» выделил из интервью самое интересное:

    О первой зарплате

    Первая зарплата была 300 долларов. Что я мог с ними сделать? Купить что-то в продуктовом магазине.

    О лучшем матче, в котором играл

    Лучший матч… любой успешный, важный матч какой-нибудь. Либо дерби в клубе, либо какой-нибудь большой матч за сборную. Трудно что-то выделить. Когда ЦСКА прошел в плей-офф Лиги чемпионов, может, выделю.

    О топ-11

    «Барселона» при Гвардиоле.

    О кумире детства

    Зидан.

    О позиции Гинера (если бы он играл в футбол)

    Свободный художник. Типа Месси.

    О том, кем бы хотел стать (если бы не был футболистом)

    У меня в детстве все было, как говорят, ва-банк. Все на футбол. Трудно даже представить, кем бы я мог стать.

    О главном в футболе

    Баланс. Как говорил один тренер, лучше 11 средних организованных футболистов, чем 11 суперфутболистов неорганизованных. Мне кажется, лучше, если будет баланс.

    О том, чему хочет научиться

    Хочется получить бизнес-образование, чтобы после футбола чем-то заниматься. Учиться много чему хочется – организовывать, руководить. Большими компаниями в том числе.

    О том, кем хотел бы стать в будущем (тренером или функционером)

    Функционером. Пока вообще не вижу себя в роли тренера. Сейчас такой период, что интересно все, что связано с бизнесом.

    Источник: Официальный ютуб-канал ЦСКА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +38475

      acer2003 23 минуты назад

      Не шёл бы ты в футболисты ,Васссс..ин ((

      0
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      Рейтинг: +519

      ivan-football-fan 28 минут назад

      на 300 баксов, сопляк, полстраны месяц живёт...

      1
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      Рейтинг: +27716

      Полная Канистра 1 час назад

      какой бизнес? какие компании? чем ты можешь руководить шиза в голове Ну а на счет гинер-месси круто ни кто не может так сравнить и ляпнуть кроме тебя молодец василёк

      0
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      Рейтинг: +1260

      prtcs 1 час назад

      Витя, сейчас в стране пенсия 180S и существуем с уважением к еврейскому рабству

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    • ...
      Рейтинг: +1841

      himik2-62 1 час назад

      откуда бабло витя?за 9лет 26 матчей из них 10товарняков.ну оооочень высокооплачиваемый чувак

      0
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