Рэшфорд может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» или «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «Реал» или «Барселону», сообщает Sky Sports со ссылкой на Sunday Express.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готов удвоить зарплату 21-летнему англичанину, чтобы он остался в клубе. Футболист заинтересован в переходе в «Реал».