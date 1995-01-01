Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Рэшфорд может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» или «Барселону»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «Реал» или «Барселону», сообщает Sky Sports со ссылкой на Sunday Express.

    Ранее сообщалось, что «МЮ» готов удвоить зарплату 21-летнему англичанину, чтобы он остался в клубе. Футболист заинтересован в переходе в «Реал».

    • По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 65 миллионов евро.
    • Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.
    • В этом сезоне Рэшфорд провел в АПЛ 12 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:21
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +756

      ухоженный крокодил 1 час назад

      А в Динамо Брянск может?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1051

      dinar7777dinar 1 час назад

      ))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3971

      hevbn 28 2 часа назад

      Вариант с Барсой на мой взгляд сомнительный , а вот Реалу действительно Маркус мог бы подойти , особенно если учесть что у мадридцев определенные проблемы с атакующими игроками , Рэшфорд мог бы попытаться заменить Криштиану , в общем то с чисто футбольной точки зрения они похожи друг на друга и тот и другой быстры , с хорошим дриблингом и с хорошим ударом . Англичанин пока ещё слишком молод , но этот недостаток как мы знаем точно пройдёт , но я не думаю что Ман.Юнайтед продаст Рэшфорда как минимум в ближайшие годы.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105297
    #2
    Zenit-84
    76299
    #3
    Chernyi Lis
    69160
    #4
    Андрей Ермошин
    67736
    #5
    DeMoN-FCMU
    62967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru