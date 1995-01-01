Рэшфорд может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» или «Барселону»

А в Динамо Брянск может?
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может перейти в «Реал» или «Барселону», сообщает Sky Sports со ссылкой на Sunday Express.
Ранее сообщалось, что «МЮ» готов удвоить зарплату 21-летнему англичанину, чтобы он остался в клубе. Футболист заинтересован в переходе в «Реал».
- По данным Transfermarkt, стоимость форварда составляет 65 миллионов евро.
- Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.
- В этом сезоне Рэшфорд провел в АПЛ 12 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.