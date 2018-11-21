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    Daily Star: «Манчестер Юнайтед» готов удвоить зарплату Рэшфорду, чтобы не допустить его ухода в «Реал» или «ПСЖ»

    «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время намерен начать переговоры с нападающим Маркусом Рэшфордом о новом контракте.

    Руководство клуба готов увеличить зарплату 21-летнему футболисту до 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю плюс бонусы [сейчас она составляет 75 тысяч в неделю], чтобы не допустить его возможного ухода в «Реал» или «ПСЖ», которые проявляют интерес к форварду.

    Действующее соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до 2020 года с возможностью продления еще на сезон. «МЮ» хочет заключить с нападающим новый долгосрочный договор.

    В этом сезоне Рэшфорд провел за «Юнайтед» 13 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Daily Star

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    21.11.2018 17:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17330

      YRLV88 21 ноября 2018, 23:16

      Пусть ещё в Манчестере опыта набирает, а там видно будет

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