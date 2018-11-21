Daily Star: «Манчестер Юнайтед» готов удвоить зарплату Рэшфорду, чтобы не допустить его ухода в «Реал» или «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время намерен начать переговоры с нападающим Маркусом Рэшфордом о новом контракте.

Руководство клуба готов увеличить зарплату 21-летнему футболисту до 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю плюс бонусы [сейчас она составляет 75 тысяч в неделю], чтобы не допустить его возможного ухода в «Реал» или «ПСЖ», которые проявляют интерес к форварду.

Действующее соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до 2020 года с возможностью продления еще на сезон. «МЮ» хочет заключить с нападающим новый долгосрочный договор.

В этом сезоне Рэшфорд провел за «Юнайтед» 13 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.