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    «Ливерпуль» хочет приобрести Инсинье в январе

    Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

    Итальянец – главная трансферная цель английского клуба в зимнее межсезонье, сообщает Mirror.

    • Контракт 27-летнего футболиста с неаполитанцами рассчитан до лета 2022 года.
    • Инсинье забил победный гол в ворота «Ливерпуля» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов-2018/19.
    • В этом сезоне форвард провел за «Наполи» 22 игры во всех турнирах, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +42884

      zigbert 57 минут назад

      У Ливерпуля и так сидят в запасе такие игроки как Шакири.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3971

      hevbn 28 2 часа назад

      Я очень сомневаюсь , что этот трансфер возможен прежде всего потому ,что Наполи вряд ли захочет продавать одного из лучших своих игроков , да ещё он собственный воспитанник , а для Неаполя очень важно чтобы за их команду играли по настоящему свои . Да и не совсем понятно зачем сейчас Лоренцо "красным", у них сейчас и так самая укомплектованная команда в АПЛ особенно в атаке , если даже такие игроки как Шакири выходят только с лавки , а такие игроки как Старридж и Ориги вообще почти не выходят, хотя когда выходят Дэниэл забил очень важный мяч в ворота Челси в гостях , а Дивок принёс победу в дерби с Эвертоном на последних секундах матча и даже при этом они остаются далёкими резервистами , так что абсолютно не понятно зачем им ещё один игрок в атаку. Так что скорей всего это просто журналистская "утка".

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1051

      dinar7777dinar 3 часа назад

      да чтоб сидеть на лавке? утятина !

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