У Ливерпуля и так сидят в запасе такие игроки как Шакири.
Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в «Ливерпуле».
Итальянец – главная трансферная цель английского клуба в зимнее межсезонье, сообщает Mirror.
- Контракт 27-летнего футболиста с неаполитанцами рассчитан до лета 2022 года.
- Инсинье забил победный гол в ворота «Ливерпуля» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов-2018/19.
- В этом сезоне форвард провел за «Наполи» 22 игры во всех турнирах, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.