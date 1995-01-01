Альба продлит контракт с «Барселоной» и будет получать 9 миллионов в год

«Барселона» и левый защитник Жорди Альба вскоре продлят контракт. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По его словам, новый договор будет заключен на срок до июня 2023 года, а зарплата испанца составит 9 миллионов евро в год.

Нынешнее соглашение 29-летнего футболиста с каталонцами рассчитано до лета 2020 года.