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    Альба продлит контракт с «Барселоной» и будет получать 9 миллионов в год

    «Барселона» и левый защитник Жорди Альба вскоре продлят контракт. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

    По его словам, новый договор будет заключен на срок до июня 2023 года, а зарплата испанца составит 9 миллионов евро в год.

    Нынешнее соглашение 29-летнего футболиста с каталонцами рассчитано до лета 2020 года.

    • Альба перешел в «Барселону» из «Валенсии» в 2012 году.
    • В текущем сезоне защитник провел за сине-гранатовых 23 игры во всех турнирах, отметившись двумя голами и девятью результативными передачами.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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