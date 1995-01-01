Вайз: «Челси» нужен такой бомбардир, как Левандовски или Варди»

Бывший полузащитник «Челси» Деннис Уайз заявил, что лондонцам необходим забивной форвард.

«Челси» понадобится нападающий. Тот, кто может забивать голы. На данный момент у нас нет того, кто будет забивать 25 мячей за сезон.

К сожалению, подобных футболистов не так много, поэтому речь идет о том, чтобы заполучить подходящего.

Есть пара бомбардиров, за которых «Челси» должен быть готов заплатить. Такие как Левандовски или Джейми Варди», – сказал Уайз.