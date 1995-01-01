Вайз: «Челси» нужен такой бомбардир, как Левандовски или Варди»

Такие всем нужны!
Бывший полузащитник «Челси» Деннис Уайз заявил, что лондонцам необходим забивной форвард.
«Челси» понадобится нападающий. Тот, кто может забивать голы. На данный момент у нас нет того, кто будет забивать 25 мячей за сезон.
К сожалению, подобных футболистов не так много, поэтому речь идет о том, чтобы заполучить подходящего.
Есть пара бомбардиров, за которых «Челси» должен быть готов заплатить. Такие как Левандовски или Джейми Варди», – сказал Уайз.
- В текущем сезоне нападающий «Баварии» Роберт Левандовски провел за мюнхенцев 24 матча во всех турнирах и записал на свой счет 22 мяча.
- В активе форварда «Лестера» Джейми Варди шесть голов в 14-ти матчах АПЛ.