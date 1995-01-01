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    Вайз: «Челси» нужен такой бомбардир, как Левандовски или Варди»

    Бывший полузащитник «Челси» Деннис Уайз заявил, что лондонцам необходим забивной форвард.

    «Челси» понадобится нападающий. Тот, кто может забивать голы. На данный момент у нас нет того, кто будет забивать 25 мячей за сезон.

    К сожалению, подобных футболистов не так много, поэтому речь идет о том, чтобы заполучить подходящего.

    Есть пара бомбардиров, за которых «Челси» должен быть готов заплатить. Такие как Левандовски или Джейми Варди», – сказал Уайз.

    Источник: Express

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