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    Широков: «Результаты «Динамо» неудовлетворительные»

    Заместитель генерального директора московского «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков оценил итоги первой части сезона для московской команды.

    Бело-голубые ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

    – Результаты «Динамо» в первой части сезона оцениваем как неудовлетворительные. Команда могла и должна была выступить лучше! Вопросы по качеству игры, по реализации голевых моментов так и не были решены.

    – Обсуждали ли уже результаты с тренерским штабом? Остается ли у Хохлова кредит доверия?

    – Тренерский штаб продолжает работать, соответственно и кредит доверия есть.

    – Какие задачи стоят перед тренерским штабом на весеннюю часть сезона?

    – Задача сделать игру более атакующей, более агрессивной. Решить проблему с реализацией создаваемых моментов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +126

      orlovcar 42 минуты назад

      ну так купите хохлову нормального напа.

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