Широков: «Результаты «Динамо» неудовлетворительные»

Заместитель генерального директора московского «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков оценил итоги первой части сезона для московской команды.

Бело-голубые ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

– Результаты «Динамо» в первой части сезона оцениваем как неудовлетворительные. Команда могла и должна была выступить лучше! Вопросы по качеству игры, по реализации голевых моментов так и не были решены.

– Обсуждали ли уже результаты с тренерским штабом? Остается ли у Хохлова кредит доверия?

– Тренерский штаб продолжает работать, соответственно и кредит доверия есть.

– Какие задачи стоят перед тренерским штабом на весеннюю часть сезона?

– Задача сделать игру более атакующей, более агрессивной. Решить проблему с реализацией создаваемых моментов.