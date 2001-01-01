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    Семак: «Работа главным тренером? Это очень тяжело, но интересно»

    Сергей Семак поделился впечатлениями от работы главным тренером. Российский специалист возглавляет «Зенит».

    – Когда я играл, мне казалось, что как раз работа главным тренером очень далека от меня. Я понимал, насколько это сложно, и пытался от нее отдалиться. Когда закончил свою карьеру игрока, был выбор: что дальше, куда идти и чем заниматься. Я решил остаться в футболе, стал ассистентом, помощником главного тренера. Впоследствии, действительно, это уже начало нравиться. Полное понимание пришло, когда я стал исполняющим обязанности тренера на пару матчей. Тогда смог по полной ощутить, что это такое. Это очень тяжело, но интересно. Это та работа, которая заставляет много волноваться, переживать. Она отнимает много сил, но, с другой стороны, доставляет огромное количество радости, если видишь результат, плоды работы.

    – Главный тренер «Уфы» и главный тренер «Зенита» – в чем разница?

    – Разницы большой нет. Работа главного тренера есть работа главного тренера. Ты всегда отвечаешь за результат, за команду. Понятно, что отношение к «Зениту» иное: амбиции у клуба выше, ажиотаж вокруг команды гораздо больше. Игроки уровнем выше, многие требуют индивидуального подхода. Я стараюсь уделять этому большое внимание.

    • На счету Семака 65 матчей в сборной России в качестве игрока.
    • Семак начал тренерскую карьеру в 2013 году, когда вошел в тренерский штаб «Зенита».

    Источник: «Православие и мир»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +961

      bolela_16 10 минут назад

      работа легкой не бывает - бывает интересная и подневольная...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +757

      SIRIUS 2002 36 минут назад

      Забыл добавить, что ещё и ответственная!

      1
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      Рейтинг: +40588

      Рубик Докоян 1 час назад

      Каких тут только источников не было. Осталось ещё на "Мурзилку" ссылаться, а то мало спортивных изданий и публикаций в них...

      1
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      ...
      Рейтинг: +3024

      Сварожич > Рубик Докоян 1 час назад

      А что, теперь церковь возьмется за обозрение футбольных матчей, а почему бы и нет....только ленивый уже о футболе не говорит...:)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +40588

      Рубик Докоян > Сварожич 1 час назад

      Утренний молебен можно устраивать в день игры, призывая Всевышнего помочь, на старика Хоттабыча уже надежды нет... :-)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +3024

      Сварожич > Рубик Докоян 56 минут назад

      ...:)))) ....Африканцы используют Вуду, а мы что, лысые что ли...?

      2
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      ...
      Рейтинг: +40588

      Рубик Докоян > Сварожич 55 минут назад

      Я уже... :)))

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      Рейтинг: +835

      mamba9090909 1 час назад

      Главное, чтобы интерес к работе был продуктивным и результативным.

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      Рейтинг: +30

      Russia 2010 3 часа назад

      Круто, че )

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      Рейтинг: +2015

      Путник 13 3 часа назад


      Источник: «Православие и мир»)) Странно что он не сказал что ему православный бог во всё помогает и без него типа никуда..

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      Рейтинг: +30

      Russia 2010 > Путник 13 3 часа назад

      Здорово, что заметил )

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