Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Сарри – после поражения от «Лестера»: «Мы могли бы что-то сделать лучше»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 18-го тура АПЛ против «Лестера» (0:1).

    «Мы хорошо играли 55 минут, но после пропущенного гола от нас не последовало правильной реакции. Мы были немного шокированы и запутались. Нам нужно было продолжать играть так, как мы делали это до пропущенного гола, у нас было время на то, чтобы вернуться.

    Я думаю, что в некоторых ситуациях можно говорить о невезении, но мы могли бы сделать что-то лучше», – сказа Сарри.

    «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 37 очками.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105122
    #2
    Zenit-84
    76271
    #3
    Андрей Ермошин
    67517
    #4
    Chernyi Lis
    66702
    #5
    DeMoN-FCMU
    62953
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru