Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 18-го тура АПЛ против «Лестера» (0:1).

«Мы хорошо играли 55 минут, но после пропущенного гола от нас не последовало правильной реакции. Мы были немного шокированы и запутались. Нам нужно было продолжать играть так, как мы делали это до пропущенного гола, у нас было время на то, чтобы вернуться.

Я думаю, что в некоторых ситуациях можно говорить о невезении, но мы могли бы сделать что-то лучше», – сказа Сарри.

«Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице с 37 очками.