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    Сарри: «Догнать «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» невозможно»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 18-го тура АПЛ против «Лестера» (0:1).

    О поражениях от более слабых соперников

    Меня это волнует, да. Мы должны понять причину этого. Вы можете проигрывать 0:1, но важно то, как вы отреагируете на это. Сегодня было достаточно времени, чтобы забить дважды.

    О том, возможно ли догнать «Ливерпуль»

    Это было невозможно с самого начала сезона. Как я сказал в начале сезона, невозможно догнать «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Мы должны быть осторожны и должны держаться возле топ-4.

    Источник: BBC

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    22.12.2018 21:40
    Комментарии3
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      Рейтинг: +40549

      Рубик Докоян 2 часа назад

      "Ливер" догнать маловероятно безусловно, а за ЛЧ есть с кем тягаться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3413

      ilichkadr 3 часа назад

      Денег тебе отвалили гораздо больше, чем в Наполи!

      -1
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      Рейтинг: +1862

      RotBerg > ilichkadr 3 часа назад

      Да что ж вы нищеброды все баблом меряете

      1
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