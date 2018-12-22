Сарри: «Догнать «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» невозможно»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 18-го тура АПЛ против «Лестера» (0:1).

О поражениях от более слабых соперников

Меня это волнует, да. Мы должны понять причину этого. Вы можете проигрывать 0:1, но важно то, как вы отреагируете на это. Сегодня было достаточно времени, чтобы забить дважды.

О том, возможно ли догнать «Ливерпуль»

Это было невозможно с самого начала сезона. Как я сказал в начале сезона, невозможно догнать «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Мы должны быть осторожны и должны держаться возле топ-4.