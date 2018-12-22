Защитник «Лестера» Бен Чилвел прокомментировал результат матча 18-го тура АПЛ против «Челси» (1:0).

«Это на 100% наш лучший результат в сезоне. Мы хорошо играли против больших клубов, но не меняли положение в таблице и порой даже не набирали очков.

Результат дает уверенность. Мы знаем, что у нас замечательная команда, мы знаем, как хорошо можем играть. Мы работаем на тренировках, и это дало результат. Мы рады результату, теперь нужно отталкиваться от этого и продолжать добиваться других результатов», – сказал Чилвел.

«Лестер» занимает девятую строчку в турнирной таблцие с 25 очками.