Не сбавляйте ход: АПЛ должна быть в этом сезоне в приоритете.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о лидерстве в турнирной таблице АПЛ.
«Все выходит так, что это действительно особый сезон – 48 очков перед Рождеством. Но есть и другие команды. «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал», вероятно, выиграют свои матчи, так что у них будет 40 с чем-то очков. К концу сезона для победы, возможно, потребуется 105 очков. Никто не знает точно.
Мы знаем, что сейчас играем хорошо и находимся в хорошем положении в таблице, но мы должны уважать другие клубы, которые тоже хороши. Мы не можем устроить вечеринку сейчас или запланировать ее на лето», – сказал Клопп.
Первая пятерка команд в турнирной таблице АПЛ:
- «Ливерпуль» (48 очков)
- «Манчестер Сити» (44 очка)
- «Тоттенхэм» (39 очков)
- «Челси» (37 очков)
- «Арсенал» (37 очков)