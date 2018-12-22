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    Клопп – о лидерстве в АПЛ: «Мы не можем сейчас устроить вечеринку»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о лидерстве в турнирной таблице АПЛ.

    «Все выходит так, что это действительно особый сезон – 48 очков перед Рождеством. Но есть и другие команды. «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал», вероятно, выиграют свои матчи, так что у них будет 40 с чем-то очков. К концу сезона для победы, возможно, потребуется 105 очков. Никто не знает точно.

    Мы знаем, что сейчас играем хорошо и находимся в хорошем положении в таблице, но мы должны уважать другие клубы, которые тоже хороши. Мы не можем устроить вечеринку сейчас или запланировать ее на лето», – сказал Клопп.

    Первая пятерка команд в турнирной таблице АПЛ:

    • «Ливерпуль» (48 очков)
    • «Манчестер Сити» (44 очка)
    • «Тоттенхэм» (39 очков)
    • «Челси» (37 очков)
    • «Арсенал» (37 очков)

    Источник: Sky Sports

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    22.12.2018 19:39
    Комментарии5
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      Рейтинг: +225

      Красный май 3 часа назад

      Не сбавляйте ход: АПЛ должна быть в этом сезоне в приоритете.

      1
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      Рейтинг: +55288

      shlomo 3 часа назад

      Юрген, ВЕРЮ!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3957

      mihail200606 3 часа назад

      Клопик , ну сделай наконец то ливерпуль чемпионом)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      SIRIUS 2002 4 часа назад

      Ливерпуль в этом сезоне достоин чемпионства!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62268

      klifS 5 часов назад

      Устроите вечеринку после победы в АПЛ, это дорогого стоит.Подвел Ливер вратарь в финале ЛЧ, надеюсь АПЛ в этом сезоне выиграете!

      4
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