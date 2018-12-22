Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о лидерстве в турнирной таблице АПЛ.

«Все выходит так, что это действительно особый сезон – 48 очков перед Рождеством. Но есть и другие команды. «Челси», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал», вероятно, выиграют свои матчи, так что у них будет 40 с чем-то очков. К концу сезона для победы, возможно, потребуется 105 очков. Никто не знает точно.

Мы знаем, что сейчас играем хорошо и находимся в хорошем положении в таблице, но мы должны уважать другие клубы, которые тоже хороши. Мы не можем устроить вечеринку сейчас или запланировать ее на лето», – сказал Клопп.

Первая пятерка команд в турнирной таблице АПЛ: