Гончаренко: «В начале сезоне не рассчитывали, что ЦСКА дважды победит «Реал» и будет идти на третьем месте в РПЛ»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после получения награды лучшему тренера Белоруссии 2018 года рассказал, за счет чего команде удалось добиться стабильных результатов после того, как в летнее межсезонье ее покинула большая группа футболистов.

«Как удалось добиться стабильных результатов с ЦСКА после ухода большой группы футболистов? Первое, что мы понимали, та первая группа людей, которая у нас 10 лет являлась костяком – братья Березуцкие, Натхо, Вернблум, они такое ядро создавали, что вместе должны и уйти. Они столько лет отдали клубу, и вот они ушли. Наверное, было неправильно кого-то одного оставлять. Они пришли вместе и ушли вместе, за исключением Акинфеева. Вопрос встал, как мы можем их заменить.

Много сомнений было. Сейчас легко говорить, а тогда не самая хорошая ситуация была. У нас не было паники, у нас была напряжeнная работа по комплектованию состава, разные варианты просматривали. Очень много футболистов пересмотрели. Вариант, который у нас сейчас, – это плод кропотливой работы селекционной работы, руководства клуба в лице Бабаева и тренерского штаба, чтобы скомплектовать такую команду. Может быть, хотелось бы нам пораньше, потому что в августе мы растеряли много очков в чемпионате. Потом уже, когда набрали ход, у нас достаточно хороший баланс появился. И, может быть, нам хотелось бы выйти из группы в Лиге чемпионов с третьего места, чтобы продолжать выступать в Лиге Европы.

Тем не менее набрать семь очков и два раза обыграть «Реал», идти на третьем месте в чемпионате – на это мы изначально, возможно, даже не рассчитывали, а уже получили на выходе очень перспективную молодую команду», – сказал Гончаренко в интервью Белорусской федерация футбола.