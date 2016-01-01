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    Manchester Evening News: «МЮ» не делал предложения Зидану

    «Манчестер Юнайтед» не предлагал экс-тренеру «Реала» Зинедину Зидану возглавить команду.

    По информации Manchester Evening News, представители «МЮ» не встречались со специалистом для обсуждения его возможного назначения на пост главного тренера «Юнайтед» по завершении сезона. Ранее сообщалось, что манкунианцы уже направили французу предложение.

    Во вторник, 18 декабря, «МЮ» уволил Жозе Моуринью. На следующий день клуб назначил Уле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера до завершение этого сезона.

    Зидан покинул «Реал» в июне 2018 года. С тех пор он остается безработным.

    Источник: Manchester Evening News

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