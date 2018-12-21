Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Краневиттер: «Думаю о том, чтобы покинуть «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что думает об уходе из петербургского клуба.

    «Моя идея – покинуть «Зенит». Я не играю, и это очень нелегко для меня. Я хотел бы вернуться в сборную Аргентины. Об этом мои мысли.

    Будем ждать, пока все решится», – цитирует Краневиттера TyC Sports.

    • 25-летний футболист перешел в «Зенит» из «Атлетико» летом 2017 года за 8 миллионов евро.
    • Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до июня 2021 года.
    • С момента своего прибытия в «Зенит» Краневиттер провел 45 матчей и сделал три результативные передачи.

    Источник: TyC Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:17
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +210

      Sergei26 13 минут назад

      Предатель

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2828

      Каратель 28 минут назад

      Помнится гена орлов диферамбы ему пел,какой мол игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1176

      fanchik 37 минут назад

      Ригони уже нет,Краневиттер готовится,кто следующий?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1115

      upiter622 1 час назад

      Никакой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4755

      parevg 1 час назад

      Уходи, и не возвращайся. Совсем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1186

      starche 1 час назад

      У тебя уровень ФНЛ, такой шлак Зениту не нужен.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4755

      parevg > starche 1 час назад

      Он никому в России не нужен, я до сих пор не понимаю за какие заслуги его Зенит купил, или его в нагрузку к Паредесу дали...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      KPCCSPB > parevg 58 минут назад

      Он нормально в Испании играл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1319

      Tajik-za Zenit 1 час назад

      Скатертью дорожка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +660

      Миша13 1 час назад

      Правильные мысли..Зениту ты точно не нужен..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      life85 1 час назад

      А мысли о том , что нужно больше тренироваться и лучше играть не посещают ???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1584

      кошмарик > life85 4 минуты назад

      а зачем?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105122
    #2
    Zenit-84
    76271
    #3
    Андрей Ермошин
    67517
    #4
    Chernyi Lis
    66702
    #5
    DeMoN-FCMU
    62953
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru