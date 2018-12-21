Краневиттер: «Думаю о том, чтобы покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что думает об уходе из петербургского клуба.

«Моя идея – покинуть «Зенит». Я не играю, и это очень нелегко для меня. Я хотел бы вернуться в сборную Аргентины. Об этом мои мысли.

Будем ждать, пока все решится», – цитирует Краневиттера TyC Sports.