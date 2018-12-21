Краневиттер: «Думаю о том, чтобы покинуть «Зенит»

Предатель
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что думает об уходе из петербургского клуба.
«Моя идея – покинуть «Зенит». Я не играю, и это очень нелегко для меня. Я хотел бы вернуться в сборную Аргентины. Об этом мои мысли.
Будем ждать, пока все решится», – цитирует Краневиттера TyC Sports.
- 25-летний футболист перешел в «Зенит» из «Атлетико» летом 2017 года за 8 миллионов евро.
- Контракт хавбека с петербургским клубом рассчитан до июня 2021 года.
- С момента своего прибытия в «Зенит» Краневиттер провел 45 матчей и сделал три результативные передачи.