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    «Спартак» решил вопрос с возвращением Гулиева. Трансфер обойдется москвичам в 60 миллионов

    Центральный полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев перейдет в «Спартак» зимой.

    Москвичи активировали опцию обратного выкупа в договоре 22-летнего футболиста. Трансфер обойдется красно-белым в 60 миллионов рублей.

    • Хавбек перешел в ростовский клуб из «Спартака» летом этого года за 30 миллионов.
    • В текущем сезоне он провел за ростовчан 15 матчей в РПЛ и Кубке России, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
    • Гулиев – воспитанник «Спартака». Находился в системе клуба с 2001 года. За основную команду не провел ни одного матча.

    Источник: Sport inside

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии21
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      Рейтинг: +1584

      кошмарик 43 минуты назад

      отличный бизнес у спартака .. продать летом за 30 и купить зимой за 60... красавцы!

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      Рейтинг: +683

      Театрал > кошмарик 25 минут назад

      Согласен. Продать игрока, который и пяти не стоил за тридцатку. Выкупитьпотом за 60 и впоследствии перепродать через пару лет где-нибудь за 300-500. Думай головой.

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      Рейтинг: +1584

      кошмарик > Театрал 6 минут назад

      через пару лет он вообще ничего стоить не будет..

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      Рейтинг: +2248

      Yurok161 1 час назад

      Жаль...Хороший был игрок.

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      Рейтинг: +5256

      андрей андреев 1 час назад

      Опять начали дербанить Ростов

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      Рейтинг: +1063

      Виталий Орехов > андрей андреев 43 минуты назад

      И Скопинцев на подходе...

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      Рейтинг: +5295

      ivanthebest 1 час назад

      Отлично!) Теперь осталось Глушака сбагрить куда-нибудь и всё будет в ажуре. Да и вообще подчистить состав и получить деньги на трансферы. На выход Глушак, Ребрян, Комбарян, Самедов, Попов, Роша и Петкович. Вернуть сейчас Гулиева и Бакаева, начать давать им время и состав омолодим, причём не потеряв почти в качестве и своих воспитанников в основе станет куда больше.

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      Рейтинг: +683

      Театрал > ivanthebest 47 минут назад

      Твоимиустами бы, да мёд пить. Может, вообще, Спартак-2 выпускать. С таких как ты мыслителей станется.

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      Рейтинг: +1017

      Сержтир 1 час назад

      Идиоты ,детям мороженое.

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      Рейтинг: +563

      life85 1 час назад

      А не проще было в аренду отдать?

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      Рейтинг: +683

      Театрал 2 часа назад

      Комментаторам данной новости, которые считают себя гениями в бизнесе, посвящается. В Реале тоже лохи сидят? С Карвахалем катавасия такая же была. На момент продажи Гулиев и 5- три миллионов не стоил. Заиграл. Молодец! А Зуев пока нет.

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      Рейтинг: +141

      лёха ёжик 2 часа назад

      полная опа

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      Рейтинг: +5181

      a-rakhmatov 2 часа назад

      Бизнес по-спартаковски...))

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      Рейтинг: +3828

      subbotaspartak 2 часа назад

      Я вас все продам, а потом куплю, а потом снова продам, но уже дороже.
      Паниковский.
      А финансисты Спартака читали "Золотой телёнок"?
      Вряд ли...

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