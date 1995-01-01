«Спартак» решил вопрос с возвращением Гулиева. Трансфер обойдется москвичам в 60 миллионов

отличный бизнес у спартака .. продать летом за 30 и купить зимой за 60... красавцы!
Центральный полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев перейдет в «Спартак» зимой.
Москвичи активировали опцию обратного выкупа в договоре 22-летнего футболиста. Трансфер обойдется красно-белым в 60 миллионов рублей.
- Хавбек перешел в ростовский клуб из «Спартака» летом этого года за 30 миллионов.
- В текущем сезоне он провел за ростовчан 15 матчей в РПЛ и Кубке России, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
- Гулиев – воспитанник «Спартака». Находился в системе клуба с 2001 года. За основную команду не провел ни одного матча.