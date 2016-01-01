Мендеш: «Роналду сам сказал мне, что хочет играть только за «Ювентус»

Раньше, сколько раз подобное мы слышали о Манчестере, Реале, ну теперь о Ювентусе. Это не упрёк, просто мир так устроен, что как известно рыба ищет где глубже, ну а человек (в данном случае Рональду) где лучше
Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказал, как состоялся переход португальца из «Реала» в туринский клуб летом 2018 года.
«В январе 2018 года я и немногие люди, которые знали, что происходит, думали, что будет очень трудно привезти Криштиану Роналду в «Ювентус». Тем не менее, я хочу дать понять, что эта идея началась с самого игрока – Роналду сказал мне, что хочет играть только за «Ювентус».
Так все и началось. Я месяцами вел переговоры с директорами туринского клуба. Поэтому мы все знаем, чем закончились эти переговоры.
Сейчас Криштиану доволен клубом и своими товарищами по команде. Он доволен Серией А и по-настоящему счастлив в «Ювентусе».
Многие спрашивали меня о «Ювентусе» и его возможной победе в Лиге чемпионов. Это займет немного удачи, но покупка Роналду, безусловно, сделала туринцев сильнее. Я бы сказал, что весь итальянский футбол выиграл от присутствия Криштиану», – сказал Мендеш.
- Трансфер Роналду обошелся «Ювентусу» в 100 миллионов евро.
- В текущем сезоне 33-летний футболист провел за туринцев 21 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал семь результативных передач.
- Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.