Мендеш: «Роналду сам сказал мне, что хочет играть только за «Ювентус»

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказал, как состоялся переход португальца из «Реала» в туринский клуб летом 2018 года.

«В январе 2018 года я и немногие люди, которые знали, что происходит, думали, что будет очень трудно привезти Криштиану Роналду в «Ювентус». Тем не менее, я хочу дать понять, что эта идея началась с самого игрока – Роналду сказал мне, что хочет играть только за «Ювентус».

Так все и началось. Я месяцами вел переговоры с директорами туринского клуба. Поэтому мы все знаем, чем закончились эти переговоры.

Сейчас Криштиану доволен клубом и своими товарищами по команде. Он доволен Серией А и по-настоящему счастлив в «Ювентусе».

Многие спрашивали меня о «Ювентусе» и его возможной победе в Лиге чемпионов. Это займет немного удачи, но покупка Роналду, безусловно, сделала туринцев сильнее. Я бы сказал, что весь итальянский футбол выиграл от присутствия Криштиану», – сказал Мендеш.