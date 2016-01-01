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    Мендеш: «Роналду сам сказал мне, что хочет играть только за «Ювентус»

    Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, рассказал, как состоялся переход португальца из «Реала» в туринский клуб летом 2018 года.

    «В январе 2018 года я и немногие люди, которые знали, что происходит, думали, что будет очень трудно привезти Криштиану Роналду в «Ювентус». Тем не менее, я хочу дать понять, что эта идея началась с самого игрока – Роналду сказал мне, что хочет играть только за «Ювентус».

    Так все и началось. Я месяцами вел переговоры с директорами туринского клуба. Поэтому мы все знаем, чем закончились эти переговоры.

    Сейчас Криштиану доволен клубом и своими товарищами по команде. Он доволен Серией А и по-настоящему счастлив в «Ювентусе».

    Многие спрашивали меня о «Ювентусе» и его возможной победе в Лиге чемпионов. Это займет немного удачи, но покупка Роналду, безусловно, сделала туринцев сильнее. Я бы сказал, что весь итальянский футбол выиграл от присутствия Криштиану», – сказал Мендеш.

    • Трансфер Роналду обошелся «Ювентусу» в 100 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 33-летний футболист провел за туринцев 21 матч во всех турнирах, забил 12 голов и сделал семь результативных передач.
    • Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Tribalfootball

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1772

      Yev 3 часа назад

      Раньше, сколько раз подобное мы слышали о Манчестере, Реале, ну теперь о Ювентусе. Это не упрёк, просто мир так устроен, что как известно рыба ищет где глубже, ну а человек (в данном случае Рональду) где лучше

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