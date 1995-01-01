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    «Рубин» может начать следующий сезон на стадионе «Центральный»

    «Рубин» может провести первые матчи следующего сезона на стадионе «Центральный».

    Сейчас команда выступает на «Казань-Арене».

    Возможный переезд связан с проведением церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019. Ранее их планировали провести на «Центральном», но министр по чрезвычайным ситуациям Татарстана Рафис Хабибуллин заявил, что они могут пройти на «Казань-Арене».

    Первенство пройдет в Казани с 22 по 27 августа, но арену могут забрать на подготовку с 1 июля. Предполагается, что «Рубин» сможет вернуться на родной стадион в начале сентября.

    Источник: «Бизнес Online»

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