Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов»

Вот это он вырос!!! пол года назад максимум 800 тысяч стоил.
Защитник Родриго Бекао в ближайшее время станет игроком ЦСКА на постоянной основе. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Бразилец выступает в ЦСКА на правах аренды из клуба «Баия».
– Решен ли вопрос выкупом прав на Бекао?
– Да, на 99 процентов. Остались детали. Думаю, ничто не сможет нам помещать подписать долгосрочный контракт с бразильцем.
- В этом сезоне Бекао провел в РПЛ 16 матчей.
- Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 6,5 миллиона евро.