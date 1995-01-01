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    Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов»

    Защитник Родриго Бекао в ближайшее время станет игроком ЦСКА на постоянной основе. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

    Бразилец выступает в ЦСКА на правах аренды из клуба «Баия».

    – Решен ли вопрос выкупом прав на Бекао?

    – Да, на 99 процентов. Остались детали. Думаю, ничто не сможет нам помещать подписать долгосрочный контракт с бразильцем.

    • В этом сезоне Бекао провел в РПЛ 16 матчей.
    • Рыночная стоимость 22-летнего игрока – 6,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3373

      Отчаянный Пердун 1 час назад

      Вот это он вырос!!! пол года назад максимум 800 тысяч стоил.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      RatUS > Отчаянный Пердун 1 час назад

      в январе 2018 он стоил 200 тысяч евро

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7187

      vladimir-7 1 час назад

      Это отлично, что Р.Бекао будет продолжать играть в ПФК ЦСКА на постоянной основе.

      3
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