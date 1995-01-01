Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов»

Защитник Родриго Бекао​ в ближайшее время станет игроком ЦСКА на постоянной основе. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Бразилец выступает в ЦСКА на правах аренды из клуба «Баия».

– Решен ли вопрос выкупом прав на Бекао?

– Да, на 99 процентов. Остались детали. Думаю, ничто не сможет нам помещать подписать долгосрочный контракт с бразильцем.