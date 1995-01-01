Газинский назвал Акинфеева лучшим спортсменом России в 2018 году

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский подвел итоги 2018 года. По мнению россиянина, лучшим футболистом в уходящем году стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Я надеюсь, что впереди у меня будет еще много хороших сезонов, но прошедший год, действительно, один из самых ярких в карьере. Мне воздалось за все прошлые года. Большой толчок, конечно, дал чемпионат мира. Многие не верили в меня, но я всегда ставлю перед собой самые высокие задачи и иду к их достижению.

Что касается лучшего спортсмена, я отмечу Игоря Акинфеева. Капитана и лидера нашей команды на чемпионате мира. Для меня он лучший», — сказал Газинский.