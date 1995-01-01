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    Газинский назвал Акинфеева лучшим спортсменом России в 2018 году

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский подвел итоги 2018 года. По мнению россиянина, лучшим футболистом в уходящем году стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

    «Я надеюсь, что впереди у меня будет еще много хороших сезонов, но прошедший год, действительно, один из самых ярких в карьере. Мне воздалось за все прошлые года. Большой толчок, конечно, дал чемпионат мира. Многие не верили в меня, но я всегда ставлю перед собой самые высокие задачи и иду к их достижению.

    Что касается лучшего спортсмена, я отмечу Игоря Акинфеева. Капитана и лидера нашей команды на чемпионате мира. Для меня он лучший», — сказал Газинский.

    • Газинский в этом сезоне провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.
    • Газинский и Акинфеев выступали в составе сборной России на ЧМ-2018, где дошли до четвертьфинала.

    Источник: Rusfootball

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25

      Александр ЗА 32 минуты назад

      Да

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      Рейтинг: +51

      Play 1 час назад

      Все дзюбадроты России подавились печеньками в этом момент

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      Рейтинг: +512

      general.lizyukov 1 час назад

      Что тут спорить, Игорь вписал свое имя в историю вот ТАКЕННЫМИ буквами. Не стыдно его фамилию писать рядом с именами Яшина, Дасаева, Чанова, Шумахера, Пфаффа и пр. великих.
      Нога - это навсегда )))

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