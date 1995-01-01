Газинский назвал Акинфеева лучшим спортсменом России в 2018 году

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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский подвел итоги 2018 года. По мнению россиянина, лучшим футболистом в уходящем году стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
«Я надеюсь, что впереди у меня будет еще много хороших сезонов, но прошедший год, действительно, один из самых ярких в карьере. Мне воздалось за все прошлые года. Большой толчок, конечно, дал чемпионат мира. Многие не верили в меня, но я всегда ставлю перед собой самые высокие задачи и иду к их достижению.
Что касается лучшего спортсмена, я отмечу Игоря Акинфеева. Капитана и лидера нашей команды на чемпионате мира. Для меня он лучший», — сказал Газинский.
- Газинский в этом сезоне провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.
- Газинский и Акинфеев выступали в составе сборной России на ЧМ-2018, где дошли до четвертьфинала.