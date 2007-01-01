Аршавин: «Сейчас не смог бы забить «Ливерпулю» даже один гол»

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Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о покере в ворота «Ливерпуля». Российский футболист забил четыре гола на «Энфилде» в апреле 2009 года.
«После того как я забил четыре мяча «Ливерпулю», стало понятно, что они не догонят «Манчестер Юнайтед» в чемпионской гонке.
Сегодняшний Аршавин точно не смог бы забить сегодняшнему «Ливерпулю» даже один гол.
Главное воспоминание? Ничего необычного, было опустошение и большая усталость. Просто уехал со стадиона. Мяч, кстати, забрал. Он у жены первой, все игроки «Арсенала» на нем расписались», — сказал Аршавин.
- Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
- В составе лондонцев россиянин забил 23 гола в 105 матчах.
- В ноябре 2018 года Аршавин объявил о завершении карьеры.