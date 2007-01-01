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    Аршавин: «Сейчас не смог бы забить «Ливерпулю» даже один гол»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о покере в ворота «Ливерпуля». Российский футболист забил четыре гола на «Энфилде» в апреле 2009 года.

    «После того как я забил четыре мяча «Ливерпулю», стало понятно, что они не догонят «Манчестер Юнайтед» в чемпионской гонке.

    Сегодняшний Аршавин точно не смог бы забить сегодняшнему «Ливерпулю» даже один гол.

    Главное воспоминание? Ничего необычного, было опустошение и большая усталость. Просто уехал со стадиона. Мяч, кстати, забрал. Он у жены первой, все игроки «Арсенала» на нем расписались», — сказал Аршавин.

    • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
    • В составе лондонцев россиянин забил 23 гола в 105 матчах.
    • В ноябре 2018 года Аршавин объявил о завершении карьеры.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +617

      vodomut 3 часа назад

      пусть девочек по барам щупает люмпен

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +563

      CSKA471 > vodomut 1 час назад

      Он играл в одном из величайших клубов мира, делал покер на Энфилде, призер чемпионата европы, а что сделел ТЫ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1096

      BlackMurder 4 часа назад

      Щас только на стакане сидеть

      0
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