Аршавин: «Сейчас не смог бы забить «Ливерпулю» даже один гол»

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о покере в ворота «Ливерпуля». Российский футболист забил четыре гола на «Энфилде» в апреле 2009 года.

«После того как я забил четыре мяча «Ливерпулю», стало понятно, что они не догонят «Манчестер Юнайтед» в чемпионской гонке.

Сегодняшний Аршавин точно не смог бы забить сегодняшнему «Ливерпулю» даже один гол.

Главное воспоминание? Ничего необычного, было опустошение и большая усталость. Просто уехал со стадиона. Мяч, кстати, забрал. Он у жены первой, все игроки «Арсенала» на нем расписались», — сказал Аршавин.