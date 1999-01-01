Игрок «Ювентуса» Бентанкур: «Когда увидел Роналду на тренировке, подумал: «Вот это зверь»

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур вспомнил свои ощущения, когда он впервые на тренировке клуба увидел Криштиану Роналду. Португалец переехал в Турин летом.
«Впервые увиделся с Роналду в России на чемпионате мира. На допинг-контроле он даже позвал меня по имени. Я удивился.
Когда португалец провел дебютную тренировку на базе «Ювентуса», я подумал: «Вот это зверь», – сказал уругваец.
- Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» за более чем 100 миллионов евро.
- Португалец – лучший бомбардир туринцев в текущем сезоне Серии А.
- Игрок лидирует в чемпионате Италии по системе «гол+пас».