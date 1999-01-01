Игрок «Ювентуса» Бентанкур: «Когда увидел Роналду на тренировке, подумал: «Вот это зверь»

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур вспомнил свои ощущения, когда он впервые на тренировке клуба увидел Криштиану Роналду. Португалец переехал в Турин летом.

«Впервые увиделся с Роналду в России на чемпионате мира. На допинг-контроле он даже позвал меня по имени. Я удивился.

Когда португалец провел дебютную тренировку на базе «Ювентуса», я подумал: «Вот это зверь», – сказал уругваец.