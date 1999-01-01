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    Игрок «Ювентуса» Бентанкур: «Когда увидел Роналду на тренировке, подумал: «Вот это зверь»

    Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур вспомнил свои ощущения, когда он впервые на тренировке клуба увидел Криштиану Роналду. Португалец переехал в Турин летом.

    «Впервые увиделся с Роналду в России на чемпионате мира. На допинг-контроле он даже позвал меня по имени. Я удивился.

    Когда португалец провел дебютную тренировку на базе «Ювентуса», я подумал: «Вот это зверь», – сказал уругваец.

    • Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» за более чем 100 миллионов евро.
    • Португалец – лучший бомбардир туринцев в текущем сезоне Серии А.
    • Игрок лидирует в чемпионате Италии по системе «гол+пас».

    Источник: Football Italia

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