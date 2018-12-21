«ПСЖ» досрочно отпустил Неймара в отпуск в Бразилию

Нападающий «ПСЖ» Неймар ушел в новогодний отпуск, который он проведет в Бразилии. Такую информацию сообщил главный тренер французов Томас Тухель.

«Я разрешил ему уйти в отпуск досрочно. У него есть травма, и мы не будем рисковать. Он спокойно отдохнет две недели», – цитирует немца AFP.