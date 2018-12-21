«ПСЖ» досрочно отпустил Неймара в отпуск в Бразилию

да так весь псж можно в отпуск месяца на 2 отправить
Нападающий «ПСЖ» Неймар ушел в новогодний отпуск, который он проведет в Бразилии. Такую информацию сообщил главный тренер французов Томас Тухель.
«Я разрешил ему уйти в отпуск досрочно. У него есть травма, и мы не будем рисковать. Он спокойно отдохнет две недели», – цитирует немца AFP.
- В текущем году у парижан остался один матч.
- Неймар в сезоне Лиги 1 забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.
- Бразилец делит первое место в чемпионате Франции по системе «гол+пас».