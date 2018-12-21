Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    «ПСЖ» досрочно отпустил Неймара в отпуск в Бразилию

    Нападающий «ПСЖ» Неймар ушел в новогодний отпуск, который он проведет в Бразилии. Такую информацию сообщил главный тренер французов Томас Тухель.

    «Я разрешил ему уйти в отпуск досрочно. У него есть травма, и мы не будем рисковать. Он спокойно отдохнет две недели», – цитирует немца AFP.

    • В текущем году у парижан остался один матч.
    • Неймар в сезоне Лиги 1 забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Бразилец делит первое место в чемпионате Франции по системе «гол+пас».

    Источник: AFP

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2018 22:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +822

      СОКОЛ САРАТОВ 56 минут назад

      да так весь псж можно в отпуск месяца на 2 отправить

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104986
    #2
    Zenit-84
    76229
    #3
    Андрей Ермошин
    67369
    #4
    Chernyi Lis
    66599
    #5
    DeMoN-FCMU
    62936
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru