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    Юрист Бушманов – о деле Кокориных и Мамаева: «Решения принимают не следователи, а кто-то другой. Есть нарушения»

    Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал переквалификацию преступления своего подзащитного. Юрист считает, что решения принимают не следователи.

    «Видимо, решения здесь принимают не следователи и не их руководители, а кто-то другой, кто не имеет отношения к расследованию данного дела.

    Этим и объясняются все эти нарушения, которые даже к праву не имеют отношения и видны невооруженным взглядом. Искусственно сделали так, что фигуранты дела так долго содержатся под стражей. Это бутафория», – сказал Бушманов.

    • В октябре братья Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за драку с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным и избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
    • 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении их содержания под стражей до 8 февраля.
    • Адвокаты обвиняемых подали жалобу на продление ареста, которая была отклонена 18 декабря.

    Источник: «Чемпионат»

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    21.12.2018 20:31
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3221

      prezent2017 1 час назад

      Заказуха. Надо искать заказчика. Всех 18 следователей и судей допросить в рамках одного уголовного дела. И проверить их счета. Кто, сколько и когда перечислил!

      0
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      Рейтинг: +707

      Lenin26 2 часа назад

      Закон законом,но этот показательный цирк начинает напрягать,походу решили народу показать ,что чиновников трогать нельзя!Моему возмущению нет предела,жена мвд-шника людей пачками давит и не чего,сидит дома,а из этих делают каких то матёрых уголовников,если выпустят они продолжат свою преступную деятельно,это же надо было такое придумать и ведь не смущает их ,что такими высказываниями выставляют себя идиотами.Не зря поговорка есть "закон как дышло,куда повернёшь туда и вышло"!

      0
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      Рейтинг: +42585

      zigbert 4 часа назад

      Кто же эти загадочные люди?

      2
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      ...
      Рейтинг: +707

      Lenin26 > zigbert 1 час назад

      Ты хочешь сказать что 16 или сколько там следователей не могут разобраться в пьяном дебоше!?!?!?

      0
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      Рейтинг: +2510

      polt 5 часов назад

      Ребята расхлебывают за свои проступки, но уже похоже точно, что в деле рулят не следователи.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +669

      Театрал 5 часов назад

      Ты бы лучше в суде таким смелым и яростным был, бездарь

      1
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    • ...
      Рейтинг: +562

      CSKA471 5 часов назад

      Все это смешно, если бы не было так печально, но ничего, через неделю поднимется НДС, и мы увидим новую подачу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2728

      порт 5 часов назад

      песков цука.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +460

      kella 5 часов назад

      Кто платит, - тот и заказывает музыку!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2136

      Sergey Z 5 часов назад

      П...бол, этот Бушманов!!!

      3
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      Рейтинг: +3119

      vladik12 > Sergey Z 4 часа назад

      Аргументируй.

      1
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      Рейтинг: +2136

      Sergey Z > vladik12 4 часа назад

      А какие доводы и доказательства он привел? Прочитай ещё раз слова этого "юриста", о чём он написал? Следователи решение не принимают и не должны, как и их руководители! А как могут принимать решение люди, не имеющие отношения к следствию? Какие-то аргументы, факты он привёл? Поэтому я и написал - П..бол!!! Ещё есть вопросы?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3119

      vladik12 > Sergey Z 4 часа назад

      Примерно понял твою позицию.
      Лови респект, что не поленился объяснить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2136

      Sergey Z > vladik12 4 часа назад

      Если юрист пишет, то должен писать аргументированно!!! А он написал, как базарная бабка! Если есть нарушения, то напиши - какие? Если они содержатся необоснованно, то напиши, по какой статье есть нарушения! Ни каких ссылок на статьи закона нет. О чём разговор?

      4
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      Рейтинг: +707

      Lenin26 > Sergey Z 1 час назад

      Эти аргументы приводили не раз,по твоим рассуждения 16 или 8 следователей не могут расследовать пьяный дебош где все всё признают!?!?100% заказуха,в которой чётко дают понять ,что трогать власть нельзя,иначе посадят и ещё с верху пару статей накинут!!!То есть ,захотим посадим,захотим будем в сизо держать до посинения,вообщем будем творить что хотим,закон не для нас!!!

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      Рейтинг: +2136

      Sergey Z > Lenin26 1 час назад

      Ты такой же болтун, как этот адвокат! И кто же признаёт, что это заказуха? Включи мозги!!! В один день два инцендента - заказуха? Похоже, что ты там был и тебе стулом перепало! Сочувствую!!! А не нравятся законы - п..уй заграницу, тебя никто не держит!!!

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