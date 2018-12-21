Юрист Бушманов – о деле Кокориных и Мамаева: «Решения принимают не следователи, а кто-то другой. Есть нарушения»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал переквалификацию преступления своего подзащитного. Юрист считает, что решения принимают не следователи.

«Видимо, решения здесь принимают не следователи и не их руководители, а кто-то другой, кто не имеет отношения к расследованию данного дела.

Этим и объясняются все эти нарушения, которые даже к праву не имеют отношения и видны невооруженным взглядом. Искусственно сделали так, что фигуранты дела так долго содержатся под стражей. Это бутафория», – сказал Бушманов.