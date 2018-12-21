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    Следствие изменило обвинение Мамаеву и братьям Кокориным на более жесткое

    Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, сообщил об изменении обвинений его клиенту, его старшему брату – нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

    Изначально всех троих арестовали по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    «Нас ознакомили с экспертизами, где установлено, что был причинен легкий вред пострадавшим. В результате этого произошла переквалификация дела с побоев на причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

    Квалификационный признак «хулиганство», несмотря на то, что в действительности его не было, охватывается 115 статьей УК РФ. Там максимальный срок – лишение свободы до двух лет. В таком случае, если статья предусматривает лишение свободы на срок не более трех лет, нет оснований для содержания обвиняемых под стражей.

    Пойдет ли Кокориным и Мамаеву переквалификация на руку? Пока не готов комментировать последствия.

    В кассационный суд по Кириллу Кокорину заявления пока не подавали, решения еще нет», – сказал Барик.

    • В октябре братья Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за драку с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным и избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
    • 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении их содержания под стражей до 8 февраля.
    • Адвокаты обвиняемых подали жалобу на продление ареста, которая была отклонена 18 декабря.

    Источник: Sport24

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    21.12.2018 16:39
    Комментарии27
    ...
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      Рейтинг: +820

      Харченко 5 часов назад

      Так могут и условия содержания в СИЗО изменить, с тепличных на обычные.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +456

      DimonSPM 6 часов назад

      - Не из хулиганских побуждений))))
      А Чиновнику наверно стулом двинули из кровной мести или из обиды душевной.
      Хулиганка чистой воды!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +770

      Александр52 7 часов назад

      Сколько можно мусолить эту тему ? Там футбольного ноль. Там просто хулиганка, причём групповая, рецидивная. Может хватит Бомбардиру тратить наше время на нефутбольные темы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: 0

      crecker80 > Александр52 7 часов назад

      Так не читай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1780

      Par Mezan 7 часов назад

      своим вызывающим поведением и болтовнёй только усугубили...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +470

      Igor Belousov 7 часов назад

      все равно посадят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Дед Сергей 8 часов назад

      Основная задача правосудия заключается в том, чтобы наказание было неотвратимым и соответствовало тяжести содеянного. Вот бы с такой принципиальностью оно боролось с коррупцией! А сейчас очень похоже на "бей лежачего, пусть видят- мы работаем!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      владимир миронов 8 часов назад

      Короче--Саша и Паша,сушите сухари. Может быть теперь прежде чем что-то сделать будете включать мозги.

      5
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      ...
      Рейтинг: +17668

      арейская > владимир миронов 1 час назад

      Нет, не будут включать по причине их отсутствия...

      0
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      Рейтинг: +1032

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 часов назад

      Расплата всегда настигнет подлеца. Затянувшаяся расплата более жестока.

      0
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      Рейтинг: +238

      Genz 8 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Придумали же статью - лёгкий вред здоровью .я понимаю вред здоровью ,а легкий вред ,это понимать,что легко было вредному Соловчуку подставлять рыльце для пощечин футболистами

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +822

      СОКОЛ САРАТОВ 8 часов назад

      не такое дело как его раздули

      -2
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