Следствие изменило обвинение Мамаеву и братьям Кокориным на более жесткое

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, сообщил об изменении обвинений его клиенту, его старшему брату – нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.

Изначально всех троих арестовали по статьям «Побои» и «Хулиганство».

«Нас ознакомили с экспертизами, где установлено, что был причинен легкий вред пострадавшим. В результате этого произошла переквалификация дела с побоев на причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Квалификационный признак «хулиганство», несмотря на то, что в действительности его не было, охватывается 115 статьей УК РФ. Там максимальный срок – лишение свободы до двух лет. В таком случае, если статья предусматривает лишение свободы на срок не более трех лет, нет оснований для содержания обвиняемых под стражей.

Пойдет ли Кокориным и Мамаеву переквалификация на руку? Пока не готов комментировать последствия.

В кассационный суд по Кириллу Кокорину заявления пока не подавали, решения еще нет», – сказал Барик.