Следствие изменило обвинение Мамаеву и братьям Кокориным на более жесткое

Так могут и условия содержания в СИЗО изменить, с тепличных на обычные.
Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, сообщил об изменении обвинений его клиенту, его старшему брату – нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву.
Изначально всех троих арестовали по статьям «Побои» и «Хулиганство».
«Нас ознакомили с экспертизами, где установлено, что был причинен легкий вред пострадавшим. В результате этого произошла переквалификация дела с побоев на причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Квалификационный признак «хулиганство», несмотря на то, что в действительности его не было, охватывается 115 статьей УК РФ. Там максимальный срок – лишение свободы до двух лет. В таком случае, если статья предусматривает лишение свободы на срок не более трех лет, нет оснований для содержания обвиняемых под стражей.
Пойдет ли Кокориным и Мамаеву переквалификация на руку? Пока не готов комментировать последствия.
В кассационный суд по Кириллу Кокорину заявления пока не подавали, решения еще нет», – сказал Барик.
- В октябре братья Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за драку с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным и избиение водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
- 5 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении их содержания под стражей до 8 февраля.
- Адвокаты обвиняемых подали жалобу на продление ареста, которая была отклонена 18 декабря.