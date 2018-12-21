Адвокат Глушаковой: «Глушаков вывел со счета в банке более 300 миллионов»

ну зачем писать об етом?
Адвокат супруги полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Сергей Жорин рассказал, что футболист вывел деньги с банковского счета. Сумма исчисляется сотнями миллионов.
«Вчера получили документы из банка с доказательством, что Глушаков вывел более 300 миллионов рублей с общего счета», – сказал Жорин Sport24.
- Недавно Дарья Глушакова заявила на мужа в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Девушка предоставила аудиозаписи, подтверждающие ее слова.
- Еще раньше Глушакова заявила, что Денис отказывается платить алименты на детей.
- Пара разводится с сентября. У нее двое детей – семи и двух лет.
Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава