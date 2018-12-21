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    Адвокат Глушаковой: «Глушаков вывел со счета в банке более 300 миллионов»

    Адвокат супруги полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи Сергей Жорин рассказал, что футболист вывел деньги с банковского счета. Сумма исчисляется сотнями миллионов.

    «Вчера получили документы из банка с доказательством, что Глушаков вывел более 300 миллионов рублей с общего счета», – сказал Жорин Sport24.

    • Недавно Дарья Глушакова заявила на мужа в полицию, обвинив его в угрозах убийством. Девушка предоставила аудиозаписи, подтверждающие ее слова.
    • Еще раньше Глушакова заявила, что Денис отказывается платить алименты на детей.
    • Пара разводится с сентября. У нее двое детей – семи и двух лет.

    Глушаков пришел к Малахову: аудиозаписи подтасованы, травля – это подстава

    Источник: Sport24

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    21.12.2018 20:19
    Комментарии22
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      Рейтинг: +24

      RP 2 часа назад

      ну зачем писать об етом?

      0
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      Рейтинг: +210

      Sergei26 2 часа назад

      Не верю

      0
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      Рейтинг: +299

      JTherry 3 часа назад

      не верится что-то, что Денис снял с общего счета(!!!) деньги, чушь полнейшая... вот только представьте себе, как он несет к машине чемоданы весом почти 100 килограмм с деньгами, и куда выводит? дома что ли все хранит? бред адвоката Жорина...

      2
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      Рейтинг: +1995

      multiscan 4 часа назад

      А что он совершил такого выдающегося, чтобы заиметь такие бабки? Нашёл лекарство против СПИДА или рака? Или просто катал кожаную хреновину по условно зелёному полю? Не пора ли платить людям по их реальным заслугам?

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      Рейтинг: +470

      MU-fanatic 4 часа назад

      свадьба-роды-развод!так и живем)))а футбола как не было в стране,так и не будет!)

      1
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      Рейтинг: +443

      Бестолковый 4 часа назад

      Мораль сей басни такова, - Нех жениться совсем. Коли в таком дурном обществе такие дурные порядки. Оттяпает мымра 150 лямов и назначат Глушакову алименты со всех доходов в размере 33%. Потом еще заявит о запрете видиться Денису с детьми. Ну и кончено же, как и полагается в таком дебильном государстве, - всё это будет проходить согласно букве закона.

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      Рейтинг: +10789

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Бедный Дениска, как же ему сейчас тяжело.

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      Рейтинг: +42585

      zigbert 4 часа назад

      Как бы он не хотел ,все деньги ему суд не оставит.

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      Рейтинг: +1035

      Obojaemiy 5 часов назад

      Денчик, сохраню твои деньги. пиши...

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      Рейтинг: +17110

      gol_kak_sokol 5 часов назад

      Это такой же адвокат, как я балерина. Еще одно безграмотное высказывание. Чтобы с общего счета снять деньги, нужны подписи обоих владельцев. Это не адвокат, а пиарщик, нанятый гнать волну.
      Кстати, по всему видно, что некоторые комментаторы из той же бригады казачки.

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